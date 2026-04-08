70% денег забирали себе. В Риге раскрыли сеть сутенёров (1)

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 15:13

ЧП и криминал

Государственная полиция Латвии задержала организованную группу, которая в Риге вербовала женщин для оказания сексуальных услуг за деньги.

Уголовный процесс был начат в декабре 2025 года. В ходе расследования установлено, что как минимум с августа 2025 года до 24 февраля 2026 года, а возможно и дольше, в столице действовала группа из четырёх человек, занимавшаяся сутенерством.

По данным следствия, группа завербовала как минимум пять женщин, в том числе одну несовершеннолетнюю. Участники обеспечивали им жильё для оказания услуг и размещали объявления на интернет-сайтах.

Связь с клиентами осуществлялась по телефонам, указанным в объявлениях. Общение происходило через интернет-приложения, где согласовывались условия услуг и их стоимость. При необходимости организовывались выезды к клиентам.

Следствие установило, что участники группы оставляли себе около 70% заработанных средств.

Услуги предоставлялись в краткосрочно арендованных квартирах, расходы на которые оплачивали сутенёры. Для конспирации участники регулярно меняли места проживания.

24 февраля 2026 года полиция задержала четырёх человек 1991, 1998, 2001 и 2004 годов рождения. Троим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, ещё одному — меру, не связанную с лишением свободы.

Расследование продолжается.

Комментарии (1)
Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам? (1)

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи (1)

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли? (1)

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

