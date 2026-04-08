Уголовный процесс был начат в декабре 2025 года. В ходе расследования установлено, что как минимум с августа 2025 года до 24 февраля 2026 года, а возможно и дольше, в столице действовала группа из четырёх человек, занимавшаяся сутенерством.

По данным следствия, группа завербовала как минимум пять женщин, в том числе одну несовершеннолетнюю. Участники обеспечивали им жильё для оказания услуг и размещали объявления на интернет-сайтах.

Связь с клиентами осуществлялась по телефонам, указанным в объявлениях. Общение происходило через интернет-приложения, где согласовывались условия услуг и их стоимость. При необходимости организовывались выезды к клиентам.

Следствие установило, что участники группы оставляли себе около 70% заработанных средств.

Услуги предоставлялись в краткосрочно арендованных квартирах, расходы на которые оплачивали сутенёры. Для конспирации участники регулярно меняли места проживания.

24 февраля 2026 года полиция задержала четырёх человек 1991, 1998, 2001 и 2004 годов рождения. Троим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, ещё одному — меру, не связанную с лишением свободы.

Расследование продолжается.