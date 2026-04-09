Сейчас перевозчик выполняет рейсы по маршрутам Рига-Вентспилс, Рига-Резекне, Рига-Балви, Рига-Балтинава и Рига-Жигури.

В компании отмечают, что решение было тяжёлым, поскольку в развитие коммерческих рейсов в Латвии вложено более 1,5 миллиона евро.

Председатель правления Андрис Подгорний заявил, что государство продолжает направлять средства на маршруты с достаточным пассажиропотоком, где могли бы работать коммерческие перевозчики, вместо поддержки направлений, которые без субсидий не функционируют.

В компании подчёркивают, что в Латвии отсутствует чёткая и долгосрочная стратегия развития коммерческих перевозок. Коммерческие рейсы выполняются параллельно с дотируемыми маршрутами, причём расписания часто совпадают, создавая неравные условия конкуренции.

Кроме того, на дотируемых маршрутах действуют фиксированные цены на билеты, которые не отражают текущие рыночные условия и уровень затрат, что ограничивает возможности коммерческих перевозчиков адаптироваться к росту расходов.

Компания также указывает, что более четырёх лет не создан механизм компенсации за перевозку пассажиров с государственными льготами, из-за чего накопились обязательства на сотни тысяч евро.

Дополнительное давление оказал рост цен на топливо, который существенно увеличил себестоимость перевозок.

Представители компании заявили, что Министерство сообщения и Автотранспортная дирекция до сих пор не приняли эффективных решений для урегулирования ситуации.

Компания продолжит выполнять международные перевозки и не исключает возвращения на внутренний рынок при изменении регулирования.