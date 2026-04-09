Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

«Рейсы прекращаем»: Ecolines закрывает маршруты в Латвии (2)

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 08:05

2 комментариев

Пассажирский перевозчик SIA «Norma-A», работающий под брендом Ecolines, с 18 апреля прекратит выполнение всех коммерческих автобусных рейсов внутри Латвии. В компании объяснили решение отсутствием государственной поддержки и ростом затрат.

Сейчас перевозчик выполняет рейсы по маршрутам Рига-Вентспилс, Рига-Резекне, Рига-Балви, Рига-Балтинава и Рига-Жигури.

В компании отмечают, что решение было тяжёлым, поскольку в развитие коммерческих рейсов в Латвии вложено более 1,5 миллиона евро.

Председатель правления Андрис Подгорний заявил, что государство продолжает направлять средства на маршруты с достаточным пассажиропотоком, где могли бы работать коммерческие перевозчики, вместо поддержки направлений, которые без субсидий не функционируют.

В компании подчёркивают, что в Латвии отсутствует чёткая и долгосрочная стратегия развития коммерческих перевозок. Коммерческие рейсы выполняются параллельно с дотируемыми маршрутами, причём расписания часто совпадают, создавая неравные условия конкуренции.

Кроме того, на дотируемых маршрутах действуют фиксированные цены на билеты, которые не отражают текущие рыночные условия и уровень затрат, что ограничивает возможности коммерческих перевозчиков адаптироваться к росту расходов.

Компания также указывает, что более четырёх лет не создан механизм компенсации за перевозку пассажиров с государственными льготами, из-за чего накопились обязательства на сотни тысяч евро.

Дополнительное давление оказал рост цен на топливо, который существенно увеличил себестоимость перевозок.

Представители компании заявили, что Министерство сообщения и Автотранспортная дирекция до сих пор не приняли эффективных решений для урегулирования ситуации.

Компания продолжит выполнять международные перевозки и не исключает возвращения на внутренний рынок при изменении регулирования.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Важно 11:53

Важно 2 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Важно 11:48

Важно 2 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Важно 11:36

Важно 2 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Важно 11:26

Важно 2 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

Важно 11:25

Важно 2 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Мир 11:23

Мир 2 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 2 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать