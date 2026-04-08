Покупать сейчас или ждать? Рынок жилья подаёт тревожные сигналы

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 12:14

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели недвижимости оказались в ситуации противоречивых сигналов. С одной стороны, цены на жильё продолжают расти и подталкивают к покупке уже сейчас. С другой - геополитические риски, войны на Ближнем Востоке и в Украине, а также рост процентных ставок увеличивают повседневные расходы и снижают возможности накапливать средства. Об этом говорится в отчёте компании Latio.

В качестве одного из решений в Сейме обсуждается доступ к накоплениям второго пенсионного уровня. Предполагается, что эти средства можно будет использовать не только в кризисных ситуациях, но и, например, для покупки недвижимости.

Опыт Эстонии показывает, что последствия могут быть неоднозначными. Около 20% жителей сразу воспользовались возможностью досрочного изъятия накоплений. Однако большая часть средств пошла не на инвестиции, а на погашение долгов и текущее потребление, что в краткосрочной перспективе усилило инфляцию.

«Если перенести опыт Эстонии на Латвию, доступ к пенсионным накоплениям может дать краткосрочный импульс рынку жилья. Люди получат средства для первоначального взноса или улучшения условий кредитов. Это увеличит число сделок и создаст давление на цены. Но покупка жилья не стала приоритетом», - отмечается в отчёте компании Latio.

Эксперты компании подчёркивают, что эффект будет ограниченным и неравномерным. Поэтому покупателям советуют ориентироваться не на момент рынка, а на собственную финансовую устойчивость.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

