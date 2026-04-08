Покупать сейчас или ждать? Рынок жилья подаёт тревожные сигналы

В качестве одного из решений в Сейме обсуждается доступ к накоплениям второго пенсионного уровня. Предполагается, что эти средства можно будет использовать не только в кризисных ситуациях, но и, например, для покупки недвижимости.

Опыт Эстонии показывает, что последствия могут быть неоднозначными. Около 20% жителей сразу воспользовались возможностью досрочного изъятия накоплений. Однако большая часть средств пошла не на инвестиции, а на погашение долгов и текущее потребление, что в краткосрочной перспективе усилило инфляцию.

«Если перенести опыт Эстонии на Латвию, доступ к пенсионным накоплениям может дать краткосрочный импульс рынку жилья. Люди получат средства для первоначального взноса или улучшения условий кредитов. Это увеличит число сделок и создаст давление на цены. Но покупка жилья не стала приоритетом», - отмечается в отчёте компании Latio.

Эксперты компании подчёркивают, что эффект будет ограниченным и неравномерным. Поэтому покупателям советуют ориентироваться не на момент рынка, а на собственную финансовую устойчивость.