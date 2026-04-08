Эвика Силиня похвалила США и Иран за перемирие

По мнению политика, соглашение о перемирии важно для достижения долгосрочного мира в регионе.

Премьер-министр отмечает, что Латвия ценит усилия всех участвующих стран, направленные на заключение этого соглашения. Силиня также подчеркивает, что Иран должен немедленно восстановить судоходство в Ормузском проливе.

Как сообщалось, во вторник США и Иран договорились о двухнедельном перемирии примерно за час до истечения ультиматума, выдвинутого Ирану, и Тегеран согласился временно открыть пролив для судоходства.

Иран охарактеризовал это перемирие как свою победу и заявил, что согласен на переговоры о прекращении войны с США, которые начнутся в пятницу в Пакистане.