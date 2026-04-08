Эвика Силиня похвалила США и Иран за перемирие

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 11:40

Новости Латвии

Латвия положительно оценивает соглашение о перемирии, достигнутое прошлой ночью между США и Ираном, написала в социальных сетях премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

По мнению политика, соглашение о перемирии важно для достижения долгосрочного мира в регионе.

Премьер-министр отмечает, что Латвия ценит усилия всех участвующих стран, направленные на заключение этого соглашения. Силиня также подчеркивает, что Иран должен немедленно восстановить судоходство в Ормузском проливе.

Как сообщалось, во вторник США и Иран договорились о двухнедельном перемирии примерно за час до истечения ультиматума, выдвинутого Ирану, и Тегеран согласился временно открыть пролив для судоходства.

Иран охарактеризовал это перемирие как свою победу и заявил, что согласен на переговоры о прекращении войны с США, которые начнутся в пятницу в Пакистане.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

