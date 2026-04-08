При этом уже более года действует норма, согласно которой государственные учреждения обязаны ежемесячно публиковать зарплаты ключевых должностных лиц — тех, кто принимает решения. Но и это требование выполняется неохотно.

Зарплаты публикуют неохотно и прячут на сайтах

Полтора года назад Сейм поддержал поправки к Закону об устройстве государственного управления, предложенные тогда депутатом Скайдрите Абрамой. Они восстановили требование публиковать зарплаты должностных лиц на сайтах учреждений. Несмотря на сопротивление ответственной парламентской комиссии, юридического бюро, Государственной канцелярии и других структур, большинство депутатов инициативу одобрило.

В итоге закон обязал публиковать зарплаты не всех сотрудников, а только тех, кто принимает решения.

Опыт Бауского края: данные помогают проверять факты

Журналистка газеты «Bauskas Dzīve» Антра Эргле активно использует опубликованные данные о зарплатах в своих материалах. По её словам, интерес общества к этой теме связан не с праздным любопытством, а с правом знать, как расходуются средства налогоплательщиков.

Бауcкий край стал одним из первых муниципалитетов, начавших публиковать зарплаты. Данные показали: мэр и его заместители получают около 5000 евро до налогов; директора школ — от 2000 до 3000 евро; рядовые чиновники и специалисты — менее 2000 евро.

Эти данные уже помогли проверить заявления сотрудников сиротского суда, утверждавших, что получают самые низкие зарплаты в Земгале. Проверка показала, что это не так — их доходы находятся на среднем уровне.

Особый интерес вызвала публикация о зарплатах муниципальной полиции. После скандала с отстрелом собак жители захотели узнать, сколько платят людям, отвечающим за безопасность. Анализ показал, что многие сотрудники полиции получают более 2000 евро и почти до 3000 евро, что опровергает представление о низкой оплате их труда.

Муниципалитеты ссылаются на право на частную жизнь

В целом муниципалитеты считают, что раскрытие зарплат с указанием имён нарушает право на частную жизнь. Советник Союза самоуправлений Винета Рейтере заявила, что важно соблюдать баланс между прозрачностью бюджета и защитой личной информации чиновников.

Таким образом, представители самоуправлений фактически связывают профессиональную деятельность в государственном секторе и получение зарплаты с личной жизнью человека.

В министерствах сотрудников много, а раскрытых зарплат — мало

Министерства демонстрируют более высокие зарплаты, но меньшую прозрачность.

Например, Министерство сельского хозяйства публикует зарплаты примерно 40 сотрудников, хотя всего там работает более 200 человек. Министерство финансов раскрывает зарплаты только 9 сотрудников, несмотря на штат в 390 человек. В опубликованных данных министерств обычны суммы 4000–6000 евро в месяц.

При этом на сайте Министерства финансов некоторое время отсутствовали данные за январь и февраль. Представители ведомства объяснили это «человеческим фактором».

После обновления данных стало видно, что:

месячная зарплата высших чиновников с надбавками достигает 12 000–13 000 евро

в декабре и феврале выплачивались премии 4000–5000 евро

итоговые выплаты часто оказываются в два и более раза выше официально установленного оклада в 5000–6000 евро

Недостатки закона позволяют игнорировать требования

Государственные учреждения могут по-своему трактовать правила и задерживать публикацию данных, поскольку закон не определяет орган, который должен контролировать соблюдение требований.

В Сейме заявили, что надзор должна осуществлять Государственная канцелярия, однако она сама публиковала данные с задержками. В письменном ответе канцелярия признала, что нормативные акты не предусматривают порядок контроля исполнения закона.

Ранее бюро омбудсмена выступало против публикации зарплат, считая её несоразмерной и противоречащей Конституции. Сейчас же этот вопрос не считается приоритетным, и обращение в Конституционный суд не планируется.

«Delna» видит положительные результаты прозрачности

Несмотря на проблемы, организация «Delna» отмечает, что публикация зарплат уже дала практические результаты. Заместитель директора Агния Бируле указала, что благодаря открытым данным журналисты выявили случаи значительных премий и доплат.

Например, недавно Министерство финансов обнаружило расхождения между данными системы учёта вознаграждений Государственной канцелярии и официальной информацией Государственной казны о фактически выплаченных суммах.

Кроме того, общество получило возможность сравнивать: уровень зарплат между муниципалитетами, различия между министерствами и оплату труда внутри одной отрасли.

При этом многие учреждения стараются публиковать данные формально — либо забывают размещать информацию месяцами, либо прячут её в труднодоступных разделах сайтов.

Полная прозрачность пока откладывается

Предложение «Delna» обязать публиковать зарплаты всех сотрудников государственного сектора пока отложено. Глава профильной парламентской комиссии Олег Буров признал, что рассмотрение этого вопроса перенесено на более поздний срок.

Таким образом, хотя закон о раскрытии зарплат уже действует, его применение остаётся неполным, а перспектива полной прозрачности — неопределённой.