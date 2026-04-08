Поддержка лесопромышленной отрасли не причинила ущерба госбюджету: отчёт Краузе

Он отметил, что решение правительства о поддержке отрасли было корректным.

В то же время, как указал Краузе, в ходе проверки установлено, что сотрудники АО "Latvijas valsts meži" (LVM) ранее предоставили комиссии по служебной проверке неполную информацию.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для LVM.

20 ноября прошлого года была начата прокурорская проверка о том, действовали ли государственные должностные лица при принятии решений об оказании поддержки лесопромышленникам в соответствии с требованиями закона. Полученные в ходе проверки сведения указывают на возможность преступных деяний со стороны госорганов, связанных с оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям путем корректировки цен в долгосрочных договорах LVM.

В интересах расследования более подробную информацию, включая сведения о конкретной квалификации преступного деяния, прокуратура не предоставляет.

Одновременно с началом уголовного процесса будет продолжена прокурорская проверка, в том числе в сотрудничестве с Государственным контролем.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что доклад комиссии по служебной проверке дела о поддержке лесопромышленных предприятий будет передан в правоохранительные органы, и до завершения его оценки правительство не планирует инициировать дисциплинарные дела против должностных лиц.

Комиссия по служебной проверке пришла к выводу, что финансовое положение получивших государственную поддержку предприятий в 2023 году не было систематически или структурно неустойчивым. В докладе также приведен ряд фактов, ставящих под сомнение обоснованность предоставленной помощи.

Служебную проверку начало и Минземледелия, так как, как заявил глава ведомства Краузе, созданная Кабинетом министров комиссия по служебной проверке работала в большой спешке, не имела доступа ко всем фактам и опиралась на неверные данные.

Как сообщалось, в октябре прошлого года заявил об уходе с должности председатель правления LVM Петерс Путниньш. Комментариев о причинах ухода он не предоставил, но передача "Ничего личного" на телеканале TV3 сообщила, что его уход, вероятно, связан с политическим давлением из-за решения правительства пойти навстречу лесопромышленникам, которые на аукционах LVM на три года заключили договоры по сравнительно высоким ценам.

Как сообщалось в передаче, от возглавляемого Путниньшем правления LVM требовали пересмотреть заключенные соглашения и снизить цены, однако LVM отказалось это делать. Тем не менее правительство под руководством Силини приняло благоприятное для лесопромышленников решение, несмотря на то, что в предыдущие годы лесная отрасль получила рекордную прибыль.

В 2023 году крупнейшие лесопромышленные предприятия начали бить тревогу, что война России против Украины негативно влияет на строительную активность в регионе, в результате чего снизился сбыт пиломатериалов и упали цены на продукцию. Сильнее всего это затронуло крупных экспортеров, которые на аукционах LVM заключили трехлетние договоры на поставку хвойных пиломатериалов по высоким ценам. Отраслевые ассоциации обратились к LVM с предложением установить "конкурентоспособные" цены, но руководство предприятия отказалось это делать, указав, что это не только нецелесообразно, но и противозаконно, а также значительно сократит доходы LVM. Однако в конце 2023 года Краузе и тогдашний госсекретарь Минземледелия, ныне директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс представили правительству информационный доклад о мерах по уменьшению факторов, негативно влияющих на конкурентоспособность лесопромышленной отрасли.

Как сообщила передача, в докладе была предпринята попытка создать впечатление, что в отрасли сложилась чрезвычайная ситуация, латвийские предприятия проигрывают скандинавским компаниям из-за высоких цен на ресурсы, поэтому для стабилизации рынка по уже заключенным долгосрочным договорам должны быть предоставлены скидки. Против этого возражало Министерство умного управления и регионального развития, заявляя, что лесопромышленники испытывают трудности только один год, тогда как предыдущие годы принесли экспортерам лесной продукции рекордную прибыль: в 2021 году - 201 млн евро, а в 2022 году - 102 млн евро. Кроме того, отмечалось, что ожидаемый кризис является лишь прогнозом, а также высказывались опасения, что снижение цен по долгосрочным договорам станет поддержкой только для крупных предприятий, а не всей отрасли.

Однако на основе доклада, подготовленного Минземледелия под руководством Краузе, правительство постановило, что с 1 января 2024 года в долгосрочных договорах LVM с предприятиями о поставках пиловочной древесины должны применяться не определенные в ходе аукционов цены, а значительно более низкие средневзвешенные расценки. LVM было поручено отчитаться, какое влияние это окажет на доходы предприятия, и результаты первого квартала показали, что прибыль снизилась на 7,54 млн евро. Снижение прибыли за год не оценивалось, однако, как указала передача, благоприятное для лесопилен решение правительства обошлось LVM более чем в 30 млн евро.