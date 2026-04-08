В мероприятии примут участие командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспарс Пуданс, посол Франции в Латвии Мануэль Лафон Рапнуйль, послы и военные атташе стран НАТО, а также командование ВВС.

Ранее сообщалось, что 1 апреля Франция и Румыния заменили Испанию в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря из Шяуляя, а португальский контингент принял на себя поддержку миссии с базы Эмари в Эстонии.

Французский контингент выполняет миссию на четырех истребителях Dassault Rafale, а Румыния разместила в Шяуляе шесть истребителей F-16 Fighting Falcon.

Испания выполнила миссию с помощью истребителей F-18 Hornet.

Португальский контингент, сменивший итальянские силы, будет поддерживать миссию в течение следующих четырех месяцев, используя истребители F-16 с авиабазы ​​Эмари в Эстонии.

С марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс, государства-члены НАТО на ротационной основе патрулируют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. С 2004 года патрулирование осуществляется с авиабазы ​​Шяуляй в Литве, а с 2014 года вспомогательная миссия также выполняется с авиабазы ​​Эмари в Эстонии.

Пока Россия продолжает войну в Украине, союзные истребители, дислоцированные в странах Балтии, не только реагируют на несанкционированное проникновение российских военных самолетов в воздушное пространство этих стран, но и патрулируют воздушное пространство вблизи российско-белорусской границы.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину НАТО с марта 2022 года усилило противовоздушную оборону, увеличило численность солдат и истребителей.