На базу в Лиелварде прибывают французские истребителе Rafalе

Два французских истребителя Rafale, в настоящее время базирующиеся на литовской авиабазе в Шяуляе в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря, прибудут на базу в Лиелварде на следующей неделе, 14 апреля, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В мероприятии примут участие командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспарс Пуданс, посол Франции в Латвии Мануэль Лафон Рапнуйль, послы и военные атташе стран НАТО, а также командование ВВС.

Ранее сообщалось, что 1 апреля Франция и Румыния заменили Испанию в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря из Шяуляя, а португальский контингент принял на себя поддержку миссии с базы Эмари в Эстонии.

Французский контингент выполняет миссию на четырех истребителях Dassault Rafale, а Румыния разместила в Шяуляе шесть истребителей F-16 Fighting Falcon.

Испания выполнила миссию с помощью истребителей F-18 Hornet.

Португальский контингент, сменивший итальянские силы, будет поддерживать миссию в течение следующих четырех месяцев, используя истребители F-16 с авиабазы ​​Эмари в Эстонии.

С марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс, государства-члены НАТО на ротационной основе патрулируют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. С 2004 года патрулирование осуществляется с авиабазы ​​Шяуляй в Литве, а с 2014 года вспомогательная миссия также выполняется с авиабазы ​​Эмари в Эстонии.

Пока Россия продолжает войну в Украине, союзные истребители, дислоцированные в странах Балтии, не только реагируют на несанкционированное проникновение российских военных самолетов в воздушное пространство этих стран, но и патрулируют воздушное пространство вблизи российско-белорусской границы.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину НАТО с марта 2022 года усилило противовоздушную оборону, увеличило численность солдат и истребителей.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

