Если будет бить, то при Трампе: Розенбах о двух возможных сценариях нападения на Балтию

В докладе Belfer Center for Science and International Affairs описаны два возможных сценария российской агрессии на восточном фланге НАТО.

Первый сценарий предусматривает ограниченное вторжение в приграничный эстонский город Нарва с целью проверить эффективность 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне НАТО. Второй, менее вероятный сценарий — широкомасштабное военное наступление с целью прорыва Сувалкского коридора, нарушения возможностей НАТО по контрнаступлению и расширения вторжения на другие территории Балтии.

Розенбах отмечает, что вовлечённость США в войну с Ираном и напряжённость между союзниками по НАТО создают для России окно возможностей для проведения ограниченной, но интенсивной операции в странах Балтии во время президентства Дональда Трампа. Целью такой операции станет проверка способности НАТО принимать решения и подрыв доверия к Альянсу.

Профессор призывает Европу готовиться к возможной обороне без помощи США и укреплять те возможности, которые традиционно обеспечивают американцы: разведку, наблюдение и, например, заправку самолётов в воздухе.

Европа должна уметь защищаться сама

Первый сценарий предполагает, что Россия сначала усилит информационные и гибридные атаки на Нарву, а позже может провести ограниченное скрытное вторжение. Уже сейчас в российском информационном пространстве появляются призывы к русскоязычным жителям вооружаться и создавать так называемую «Нарвскую народную республику» — это сильно напоминает события перед аннексией Крыма и войной на востоке Украины.

Розенбах подчёркивает, что это классическая российская тактика: переход от информационных операций к кибератакам, а затем к реальным военным действиям. К текущей ситуации следует относиться серьёзно как в Эстонии, так и во всей Европе.

Он указывает, что глобальные события — включая участие США в конфликте с Ираном, возможное ослабление санкций против России и отвлечение внимания Вашингтона — создают для Москвы благоприятную возможность проверить единство НАТО.

Крупномасштабное наступление — менее вероятно, но возможно

Второй сценарий предполагает широкомасштабную атаку с целью прорыва Сувалкского коридора. Это было бы более рискованным шагом, но он возможен, если Россия сочтёт НАТО слабым, а США будут заняты в других регионах.

Однако Розенбах считает, что сейчас Россия не готова к такому шагу, поскольку её основные силы по-прежнему задействованы в войне против Украины.

Помощь США не гарантирована

Одна из ключевых мыслей доклада: Европа не должна рассчитывать на автоматическую помощь США. Дональд Трамп уже предупреждал, что страны НАТО могут столкнуться с «плохим будущим», если не будут поддерживать американские инициативы.

Розенбах отмечает, что политика Трампа часто основана на личном отношении к тем или иным странам, и он скептически относится к вкладу Европы в интересы США. Это означает, что Вашингтон может и не вмешаться в конфликт с Россией.

Что делать Европе?

Розенбах предлагает три главных направления подготовки:

Укреплять военные возможности — страны Балтии должны быть в состоянии обороняться самостоятельно как минимум 30–60 дней без полноценного участия всего НАТО.

Увеличить инвестиции в оборону — особенно в разведку, наблюдение и логистику.

Улучшить процесс принятия решений — НАТО должно быстро активировать 5-ю статью и реагировать на кризисы.

Возможна ли мировая война?

В заключение Розенбах предупреждает, что мир становится всё более нестабильным. Конфликты в разных регионах — от Ближнего Востока до Азии — могут влиять друг на друга.

По его мнению, сейчас риск крупномасштабного конфликта в мире выше, чем в любой момент за последние 70 лет.