Если будет бить, то при Трампе: Розенбах о двух возможных сценариях нападения на Балтию

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 16:59

В ближайшие три года Россия может усилить  на страны Балтии гибридные атаки, которые способны перерасти в ограниченное вторжение с участием «неопознанных» военнослужащих. Об этом в интервью порталу LRT.lt заявил Эрик Розенбах (Eric Rosenbach), бывший руководитель аппарата Министерства обороны США и профессор Гарвардского университета.

В докладе Belfer Center for Science and International Affairs описаны два возможных сценария российской агрессии на восточном фланге НАТО.

Первый сценарий предусматривает ограниченное вторжение в приграничный эстонский город Нарва с целью проверить эффективность 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне НАТО. Второй, менее вероятный сценарий — широкомасштабное военное наступление с целью прорыва Сувалкского коридора, нарушения возможностей НАТО по контрнаступлению и расширения вторжения на другие территории Балтии.

Розенбах отмечает, что вовлечённость США в войну с Ираном и напряжённость между союзниками по НАТО создают для России окно возможностей для проведения ограниченной, но интенсивной операции в странах Балтии во время президентства Дональда Трампа. Целью такой операции станет проверка способности НАТО принимать решения и подрыв доверия к Альянсу.

Профессор призывает Европу готовиться к возможной обороне без помощи США и укреплять те возможности, которые традиционно обеспечивают американцы: разведку, наблюдение и, например, заправку самолётов в воздухе.

Европа должна уметь защищаться сама

Первый сценарий предполагает, что Россия сначала усилит информационные и гибридные атаки на Нарву, а позже может провести ограниченное скрытное вторжение. Уже сейчас в российском информационном пространстве появляются призывы к русскоязычным жителям вооружаться и создавать так называемую «Нарвскую народную республику» — это сильно напоминает события перед аннексией Крыма и войной на востоке Украины.

Розенбах подчёркивает, что это классическая российская тактика: переход от информационных операций к кибератакам, а затем к реальным военным действиям. К текущей ситуации следует относиться серьёзно как в Эстонии, так и во всей Европе.

Он указывает, что глобальные события — включая участие США в конфликте с Ираном, возможное ослабление санкций против России и отвлечение внимания Вашингтона — создают для Москвы благоприятную возможность проверить единство НАТО.

Крупномасштабное наступление — менее вероятно, но возможно

Второй сценарий предполагает широкомасштабную атаку с целью прорыва Сувалкского коридора. Это было бы более рискованным шагом, но он возможен, если Россия сочтёт НАТО слабым, а США будут заняты в других регионах.

Однако Розенбах считает, что сейчас Россия не готова к такому шагу, поскольку её основные силы по-прежнему задействованы в войне против Украины.

Помощь США не гарантирована

Одна из ключевых мыслей доклада: Европа не должна рассчитывать на автоматическую помощь США. Дональд Трамп уже предупреждал, что страны НАТО могут столкнуться с «плохим будущим», если не будут поддерживать американские инициативы.

Розенбах отмечает, что политика Трампа часто основана на личном отношении к тем или иным странам, и он скептически относится к вкладу Европы в интересы США. Это означает, что Вашингтон может и не вмешаться в конфликт с Россией.

Что делать Европе?

Розенбах предлагает три главных направления подготовки:

  • Укреплять военные возможности — страны Балтии должны быть в состоянии обороняться самостоятельно как минимум 30–60 дней без полноценного участия всего НАТО.
  • Увеличить инвестиции в оборону — особенно в разведку, наблюдение и логистику.
  • Улучшить процесс принятия решений — НАТО должно быстро активировать 5-ю статью и реагировать на кризисы.

Возможна ли мировая война?

В заключение Розенбах предупреждает, что мир становится всё более нестабильным. Конфликты в разных регионах — от Ближнего Востока до Азии — могут влиять друг на друга.

По его мнению, сейчас риск крупномасштабного конфликта в мире выше, чем в любой момент за последние 70 лет.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

