Как сообщает журнал Privātā Dzīve, Мурниеце будет заниматься развитием комплекса, расположенного неподалёку от её гостевого дома в Салнены (Vecpiebalga).

По словам Мурниеце, она откликнулась на объявление о вакансии сама.

«Я увидела объявление о том, что усадьба ищет сотрудника, и отправила своё резюме. Это счастливое совпадение, что новые владельцы комплекса — семья Бергов — знали о моём опыте управления гостиницей и не испугались моего политического прошлого», — рассказала она изданию.

Сейчас Мурниеце постепенно знакомится с новым рабочим местом и коллективом. Основная зона её ответственности — развитие комплекса, включая открытие гостиницы и формирование команды сотрудников.

«Для меня важно, чтобы были довольны и владельцы, и работники. Моя задача — развитие: открытие гостиницы, сплочение коллектива. Это довольно масштабная работа», — отметила она.

Реконструкция исторической усадьбы началась в августе прошлого года, и значительная часть работ уже выполнена. В комплексе уже работает ресторан, а в будущем планируется создание небольшого спа-центра и площадки для проведения мероприятий.

Мурниеце также рассказала, как совмещает новую работу с управлением своим хозяйством в Салнени. Расстояние между объектами составляет около 50 километров, и иногда ей приходится ездить на работу дважды в день.

По её словам, сейчас в повседневной жизни стало больше планирования, однако именно это она считает своей сильной стороной.

«Я давно соскучилась по людям и работе в коллективе. Друзья уже заметили, что в моих глазах снова появился блеск», — добавила Мурниеце.