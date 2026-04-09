Соскучилась по людям: у Мурниеце новая работа (4)

9 апреля, 2026 08:25

Выбор редакции 4 комментариев

Бывшая министр внутренних дел и обороны Латвии, а также экс-руководитель закрытой гостиницы «Roma» Линда Мурниеце этой весной начала новый этап в карьере — она устроилась на работу в усадебный комплекс Smeceres muiža.

Как сообщает журнал Privātā Dzīve, Мурниеце будет заниматься развитием комплекса, расположенного неподалёку от её гостевого дома в Салнены (Vecpiebalga).

По словам Мурниеце, она откликнулась на объявление о вакансии сама.

«Я увидела объявление о том, что усадьба ищет сотрудника, и отправила своё резюме. Это счастливое совпадение, что новые владельцы комплекса — семья Бергов — знали о моём опыте управления гостиницей и не испугались моего политического прошлого», — рассказала она изданию.

Сейчас Мурниеце постепенно знакомится с новым рабочим местом и коллективом. Основная зона её ответственности — развитие комплекса, включая открытие гостиницы и формирование команды сотрудников.

«Для меня важно, чтобы были довольны и владельцы, и работники. Моя задача — развитие: открытие гостиницы, сплочение коллектива. Это довольно масштабная работа», — отметила она.

Реконструкция исторической усадьбы началась в августе прошлого года, и значительная часть работ уже выполнена. В комплексе уже работает ресторан, а в будущем планируется создание небольшого спа-центра и площадки для проведения мероприятий.

Мурниеце также рассказала, как совмещает новую работу с управлением своим хозяйством в Салнени. Расстояние между объектами составляет около 50 километров, и иногда ей приходится ездить на работу дважды в день.

По её словам, сейчас в повседневной жизни стало больше планирования, однако именно это она считает своей сильной стороной.

«Я давно соскучилась по людям и работе в коллективе. Друзья уже заметили, что в моих глазах снова появился блеск», — добавила Мурниеце.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (4)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (4)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (4)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (4)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (4)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (4)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (4)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

