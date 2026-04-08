Пн, 13. Апреля
Закон этого не требует, так выгодно Рижской думе: Чекушин о замене бессрочных договоров аренды (1)

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 16:47

Новости Латвии 1 комментариев

В Риге сейчас происходит история, о которой почти не говорят, но которая напрямую касается тысяч людей. Речь о муниципальном жилье. Точнее, о том, как у людей фактически забирают бессрочные договоры аренды, пишет на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).

"Итак, несколько лет назад был принят новый закон - Dzīvojamo telpu īres likums. Его логика серьёзно меняет рынок аренды: бессрочных договоров, по сути, больше не должно быть. Закон задаёт рамку - аренда до 10 лет. И вот дальше начинается самое интересное.

Вместо того чтобы искать баланс, Рижская дума пошла по максимально жёсткому пути. Были приняты saistošie noteikumi, согласно которым все бессрочные договоры должны быть заменены. И не просто заменены, а на договоры сроком в два года. С последующим продлением. Если повезёт.

Да, в каком-то смысле дума оказалась заложником закона. Но с другой стороны - это по сути изменение условий задним числом. Люди получали жильё на одних условиях, годами жили, строили свою жизнь, не нарушали договоры, платили… и вдруг им говорят: теперь у вас два года. Меняйте договор, или мы поменяем его через суд.

Можно сколько угодно спорить о юридических формулировках, но ощущение у людей ровно одно. Правила игры поменяли уже после того, как игра началась. И мало кому это может понравиться.

Поэтому, естественно, многие не согласились. И тогда включился следующий механизм - судебный. Он работает уже некоторое время. Рижская дума начала подавать иски, требуя изменить договоры через суд. И, что неудивительно, суд первой инстанции в ряде случаев становится на сторону самоуправления. И люди снова оказываются перед выбором - что делать дальше?

И вот здесь возникает ключевой вопрос. А почему вообще два года?

Ответ простой. Потому что это удобно системе. Но это не требование закона. Это решение самой Рижской думы, закреплённое в её собственных правилах. Закон не запрещает установить срок пять или десять лет. Суд тоже не связан жёстко этими двумя годами. А вот департамент жилья связан. Ему просто не оставили пространства для манёвра. Чиновники, возможно, и хотели бы предлагать другие сроки, но не могут.

В результате получается довольно странная конструкция. Самоуправление само себя ограничило, и теперь через суды заставляет людей жить по этим ограничениям.

Для арендатора же два года - это банальное отсутствие уверенности. Это жизнь в режиме "посмотрим, что будет дальше". Это вопрос - "делать ремонт или нет?" Планировать что-то или нет? Это зависимость от решения чиновника каждые два года. Особенно если речь идёт о единственном жилье, о семье, о детях.

Что делать в этой ситуации вопрос уже не теоретический, а практический. Можно идти до конца и пытаться отстоять бессрочный договор. Это принципиальная позиция, но сложная и далеко не гарантированная. Можно просто согласиться и подписать то, что предлагают. Это проще всего и наименее выгодно.

Есть и третий путь, на мой взгляд, более рациональный. Согласиться с тем, что договор становится срочным, но не соглашаться с навязанными двумя годами. Требовать больше - пять, десять лет. С учётом того, что человек годами жил без нарушений, платил, не создавал проблем и фактически доказал свою надёжность как арендатора.

Saistošie noteikumi "связывают" департамент, но суд вполне может учитывать аргументы ответчика и установить более длительный срок. И тут важна грамотная аргументация и совет юриста профессионала.

Но вернёмся к сути проблемы. Она в том, что справедливость людям приходится отстаивать самим. Потому что решения, которые можно было бы изменить на уровне самоуправления, остаются неизменными. Правила, которые давно требуют пересмотра, продолжают действовать. А люди оказываются один на один с системой бюрократов и равнодушных политиков.

Когда я был депутатом Рижской думы, я предлагал внести изменения в правила, чтобы дать департаменту возможность устанавливать сроки не только на два года, но и на пять, и на десять. Но проблемы "маленького человека" правящие партии не интересовали тогда, и, к сожалению, не интересуют сейчас.

Во всей этой истории особенно ясно видно, как принимаются решения, последствия которых потом ложатся на плечи самых обычных людей. Тех, у кого нет ресурсов на долгие судебные споры.

Можно сколько угодно говорить о реформе жилья и "упорядочивании". Но если результатом становится потеря справедливости для наиболее незащищённых - это уже про приоритеты. И, судя по всему, выбор приоритетов как всегда сделан не в пользу "маленького человека"", - отмечает Чекушин.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО (1)

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь (1)

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (1)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (1)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (1)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

