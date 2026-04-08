Бывал у нас бензин и подороже: как изменились цены на топливо в марте?

© LETA 8 апреля, 2026 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

Средний уровень потребительских цен на топливо в марте этого года вырос в Латвии по сравнению с февралем на 21%, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

Наибольшее влияние на рост цен на топливо в этот период оказало подорожание дизельного топлива на 25,4%, тогда как цены на бензин выросли на 11,3%, а автогаз подорожал на 7,5%.

В свою очередь по сравнению с мартом 2025 года средний уровень потребительских цен на топливо увеличился на 18,5%, в том числе средний уровень потребительских цен на дизельное топливо - на 24,1%, на бензин - на 7,5%, на автогаз - на 4,3%.

В то же время по сравнению с 2025 годом цены на топливо в Латвии в марте 2026 года были на 19,3% выше. Дизельное топливо за этот период подорожало на 24,6%, цены на бензин выросли на 8,3%, на автогаз - на 6,8%.

По данным ЦСУ, средняя розничная цена дизельного топлива в марте 2026 года составляла 1,886 евро за литр, в феврале - 1,504 евро за литр, в январе - 1,449 евро за литр.

Средняя розничная цена бензина 95-й марки в марте этого года составляла 1,667 евро за литр, в феврале - 1,497 евро за литр, в январе - 1,456 евро за литр.

В свою очередь средняя цена автогаза в марте этого года достигла исторического максимума - 0,959 евро за литр, тогда как в феврале она составляла 0,892 евро за литр, а в январе - 0,891 евро за литр.

Согласно данным ЦСУ, самая высокая средняя розничная цена дизельного топлива ранее была зафиксирована в июне 2022 года - 2,008 евро за литр, в июле 2022 года она составляла 1,95 евро за литр, а в ноябре 2022 года - 1,927 евро за литр.

Самая высокая средняя цена 95-го бензина ранее была зафиксирована в июне 2022 года - 2,078 евро за литр, в июле 2022 года она составляла 1,955 евро за литр, а в мае 2022 года - 1,891 евро за литр.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

