Снимаете квартиру или арендуете помещение? Важный совет юриста

Найм:

• Договор найма обязателен для нового собственника только в том случае, если он занесен в Земельную книгу.

• Исключение для «старых» договоров: если договор был заключен до 30 апреля 2021 года (то есть до вступления в силу нового закона) и НЕ занесен в Земельную книгу, он остается в силе для нового владельца до 31 декабря 2026 года.

• Если это "старый" договор был бессрочный и жилец хочет продления срока договора, то стороны либо договариваются о сроке продления договора, либо жилец конца года идет в суд, чтобы суд определил новый срок действия договора).

• Если новый владелец не обязан соблюдать договор (нет записи в Земельной книге и это не «старый» договор), он должен письменно предупредить нанимателя об освобождении помещения за два месяца.

• Прежний владелец обязан немедленно сообщить нанимателю об отчуждении (продаже) жилья.

Аренда:

• договор аренды обязателен для приобретателя имущества только если он занесен в Земельную книгу.

• Если договор НЕ закреплен в Земельной книге, новый собственник имеет право его расторгнуть.

• При расторжении незакрепленного договора новый владелец должен предоставить арендатору время для освобождения недвижимости.

• Если новый собственник расторгает договор, который НЕ был в Земельной книге, арендатор имеет право требовать возмещения всех убытков от прежнего арендодателя, который подписал этот договор.

• Если новый владелец решает оставить договор в силе, он связан его условиями.

Так что чтобы сердце было спокойно, лучше договориться с хозяином собственности и занести договор в Земельную книгу.