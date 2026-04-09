Популярная латышская актриса теперь еще и квартиры убирает: СМИ

Кристине Белицка подтверждает, что никогда не боялась работы. «Я больше не инфлюенсер, мне нужно делать что-то настоящее», — весело смеется она. «Кто-то должен работать!» Белицка признается, что всегда работала, потому что считает, что у женщины должны быть свои деньги.

Например, во время пандемии COVID-19 актриса работала кассиром в магазине, позже стала агентом по недвижимости и параллельно занималась своим любимым делом — актёрским мастерством, участвуя в различных кино- и театральных проектах.

На вопрос о том, как она и её подруга решили сосредоточиться на уборке помещений и легко ли им было найти клиентов, актриса отвечает: «На самом деле, эта ниша очень насыщена, и пробиться в неё не так-то просто. Анжела вернулась из Испании, и у неё большой опыт в этой сфере. Мы довольно похожи во взглядах, поэтому обе поняли, что можем реально делать, чтобы быть хозяйками своих дел и не зависеть ни от кого. Нас также объединяет то, что мы не боимся работы. Мы создали небольшую компанию. Для меня было важно иметь возможность совмещать эту деятельность с репетициями и выступлениями. Я верю, что в жизни всё, что тебе предназначено, приходит к тебе — и клиенты, и роли».

Кристине и ее подруга не нанимают других, а сами занимаются уборкой квартир, домов и офисных помещений. Работа тяжелая, но Кристине не боится физической нагрузки. Кроме того, она находится в хорошей физической форме, чтобы справляться с этими обязанностями.

