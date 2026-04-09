Популярная латышская актриса теперь еще и квартиры убирает: СМИ

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 08:55

С ростом ежедневных расходов и платежей актриса Кристине Белицка нашла способ заработать дополнительные деньги. Вместе с подругой они предлагают услуги по уборке квартир и офисов, пишет nra.lv со ссылкой на издание «Кас Яунс».

Кристине Белицка подтверждает, что никогда не боялась работы. «Я больше не инфлюенсер, мне нужно делать что-то настоящее», — весело смеется она. «Кто-то должен работать!» Белицка признается, что всегда работала, потому что считает, что у женщины должны быть свои деньги.

Например, во время пандемии COVID-19 актриса работала кассиром в магазине, позже стала агентом по недвижимости и параллельно занималась своим любимым делом — актёрским мастерством, участвуя в различных кино- и театральных проектах.

На вопрос о том, как она и её подруга решили сосредоточиться на уборке помещений и легко ли им было найти клиентов, актриса отвечает: «На самом деле, эта ниша очень насыщена, и пробиться в неё не так-то просто. Анжела вернулась из Испании, и у неё большой опыт в этой сфере. Мы довольно похожи во взглядах, поэтому обе поняли, что можем реально делать, чтобы быть хозяйками своих дел и не зависеть ни от кого. Нас также объединяет то, что мы не боимся работы. Мы создали небольшую компанию. Для меня было важно иметь возможность совмещать эту деятельность с репетициями и выступлениями. Я верю, что в жизни всё, что тебе предназначено, приходит к тебе — и клиенты, и роли».

Кристине и ее подруга не нанимают других, а сами занимаются уборкой квартир, домов и офисных помещений. Работа тяжелая, но Кристине не боится физической нагрузки. Кроме того, она находится в хорошей физической форме, чтобы справляться с этими обязанностями.

ФОТО агентства ЛЕТА

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

