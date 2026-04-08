Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Чтобы что? Наша страна отправляет официальные письма… умершим

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 16:22

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государство отправляет своим жителям все официальные письма и документы на их личную страницу на портале latvija.lv. И как оказалось, такие письма присылают даже после регистрации смерти человека.

"Наше маленькое королевство никогда не перестаёт удивлять. После регистрации факта смерти покойный получает электронное письмо с уведомлениями об отмене электронной регистрации, смарт-идентификатора и т.д. Но самое неприятное то, что для ознакомления с этими письмами необходимо войти на сайт latvija.lv. Во-первых, войти с аннулированными правами доступа невозможно, а во-вторых, для покойного это уже не имеет значения!", - написала в социальной сети Threads жительница Латвии.

Смотреть в Threads

 

 

Женщина отметила, что государству необходимо было предусмотреть тот факт, как родственники будут получать все эти извещения с почты умершего.

"Так вот, у нас тут это происходит.
Много лет назад умер отец моего мужа. Натворил делов (кража), и вскоре после его смерти пришли письма из полиции и коллекторских агентств.
Я позвонила один раз, объяснила, что этого человека больше нет. Чтобы они не присылали письма. Они сказали: «Хорошо».

Через месяц — снова письма. Я позвонила еще раз и сказала, что он умер. Тогда они сказали: «О, да… теперь мы видим это в системе. Спасибо, что сообщили нам, письма больше не будут присылаться», - рассказывает Лиене.

"Одна из моих знакомых получила письмо, адресованное её покойному мужу, который умер лет десять назад или даже больше. Дрожащими руками она открыла его — и там было письмо с угрозами в адрес мужа за неуплату арендной платы за землю на кладбище, за землю, где он сам был похоронен… вот так работают наши государственные служащие :))))", - поделился Наурис.

Ситуация не удивила только айтишников. Один из них отписал, что государство делает все правильно.

"Это информационные письма, содержание которых ясно из темы. Зачем кому-то «заходить на latvija.lv», чтобы ознакомиться с ними, если человека больше нет? Если кто-то допустил ошибку в системе, то таким образом можно сразу понять, что произошло.
Более того, факт смерти не меняет того факта, что эти решения должны отправляться в безопасной среде, и это делается. Это совершенно бессмысленный пост", - отметили в комментариях.

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать
Загрузка

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

Юридическая консультация 10:47

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Читать

Наука 10:37

Наука 0 комментариев

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Читать

Юридическая консультация 10:35

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

Читать