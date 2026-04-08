Чтобы что? Наша страна отправляет официальные письма… умершим

"Наше маленькое королевство никогда не перестаёт удивлять. После регистрации факта смерти покойный получает электронное письмо с уведомлениями об отмене электронной регистрации, смарт-идентификатора и т.д. Но самое неприятное то, что для ознакомления с этими письмами необходимо войти на сайт latvija.lv. Во-первых, войти с аннулированными правами доступа невозможно, а во-вторых, для покойного это уже не имеет значения!", - написала в социальной сети Threads жительница Латвии.

Женщина отметила, что государству необходимо было предусмотреть тот факт, как родственники будут получать все эти извещения с почты умершего.

"Так вот, у нас тут это происходит.

Много лет назад умер отец моего мужа. Натворил делов (кража), и вскоре после его смерти пришли письма из полиции и коллекторских агентств.

Я позвонила один раз, объяснила, что этого человека больше нет. Чтобы они не присылали письма. Они сказали: «Хорошо».

Через месяц — снова письма. Я позвонила еще раз и сказала, что он умер. Тогда они сказали: «О, да… теперь мы видим это в системе. Спасибо, что сообщили нам, письма больше не будут присылаться», - рассказывает Лиене.

"Одна из моих знакомых получила письмо, адресованное её покойному мужу, который умер лет десять назад или даже больше. Дрожащими руками она открыла его — и там было письмо с угрозами в адрес мужа за неуплату арендной платы за землю на кладбище, за землю, где он сам был похоронен… вот так работают наши государственные служащие :))))", - поделился Наурис.

Ситуация не удивила только айтишников. Один из них отписал, что государство делает все правильно.

"Это информационные письма, содержание которых ясно из темы. Зачем кому-то «заходить на latvija.lv», чтобы ознакомиться с ними, если человека больше нет? Если кто-то допустил ошибку в системе, то таким образом можно сразу понять, что произошло.

Более того, факт смерти не меняет того факта, что эти решения должны отправляться в безопасной среде, и это делается. Это совершенно бессмысленный пост", - отметили в комментариях.