Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Скандал из-за картины: в Испании переругались из-за «Герники» Пикассо

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 12:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Одна картина — и сразу политика, амбиции и обмен колкостями на уровне первых лиц.

В Испании разгорелся спор вокруг знаменитой «Герники» Пабло Пикассо — той самой чёрно-белой картины, ставшей символом ужаса войны.

Власти Страны Басков попросили временно перевезти полотно из Мадрида в Бильбао — к 90-летию бомбардировки города Герника. Но в ответ получили жёсткое «нет».

Картина уже десятилетиями находится в мадридском музее Музей королевы Софии, и там настаивают: перевозка может быть опасной для работы.

Дальше — больше.

Политики начали обмениваться уколами. Глава Мадрида заявила, что «нельзя всё возвращать к истокам», иначе пришлось бы отправить все картины Пикассо в Малагу. В ответ её оппоненты намекнули, что такое мышление и есть «провинциальность».

К спору подключились и другие фигуры, задавая уже почти риторический вопрос: если можно решать сложные исторические вопросы, почему нельзя перевезти одну картину?

Но есть нюанс.

«Герника» — не просто экспонат. Это одно из самых известных антивоенных произведений в мире. Её уже много раз перевозили, сворачивали и разворачивали, и сегодня она считается крайне хрупкой.

Именно поэтому музей стоит на своём: рисковать ради символического жеста не готовы.

В итоге спор получился почти театральный — про искусство, но с политическим подтекстом.
А сама картина, как и прежде, остаётся на месте.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
Загрузка

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать