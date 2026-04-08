Скандал из-за картины: в Испании переругались из-за «Герники» Пикассо

В Испании разгорелся спор вокруг знаменитой «Герники» Пабло Пикассо — той самой чёрно-белой картины, ставшей символом ужаса войны.

Власти Страны Басков попросили временно перевезти полотно из Мадрида в Бильбао — к 90-летию бомбардировки города Герника. Но в ответ получили жёсткое «нет».

Картина уже десятилетиями находится в мадридском музее Музей королевы Софии, и там настаивают: перевозка может быть опасной для работы.

Дальше — больше.

Политики начали обмениваться уколами. Глава Мадрида заявила, что «нельзя всё возвращать к истокам», иначе пришлось бы отправить все картины Пикассо в Малагу. В ответ её оппоненты намекнули, что такое мышление и есть «провинциальность».

К спору подключились и другие фигуры, задавая уже почти риторический вопрос: если можно решать сложные исторические вопросы, почему нельзя перевезти одну картину?

Но есть нюанс.

«Герника» — не просто экспонат. Это одно из самых известных антивоенных произведений в мире. Её уже много раз перевозили, сворачивали и разворачивали, и сегодня она считается крайне хрупкой.

Именно поэтому музей стоит на своём: рисковать ради символического жеста не готовы.

В итоге спор получился почти театральный — про искусство, но с политическим подтекстом.

А сама картина, как и прежде, остаётся на месте.