Десять лет за насилие над девочками: осужден известный латвийский художник (5)

© LETA 8 апреля, 2026 07:24

Важно 5 комментариев

literatura.lv

Рижский окружной суд за совершенное более 30 лет назад сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками приговорил художника и преподавателя Латвийской художественной академии Петериса Постажса к десяти годам лишения свободы, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Сегодня на заседании суда выступили не только прокурор и защитник, но и четыре потерпевшие. После этого суд заслушал последнее слово обвиняемого и огласил приговор.

Суд решил частично отменить решение Рижского районного суда, согласно которому Постажс ранее был приговорен к трем годам условно, и назначил по отмененной части наказание в виде реального лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев. Окончательное наказание определено путем частичного сложения сроков, к которым приговорен Постажс, в результате чего общий срок заключения составил десять лет.

Также суд взыскал с Постажса в пользу каждой потерпевшей моральную компенсацию в более крупном размере, чем постановил суд первой инстанции.

Приговор может быть обжалован в течение десяти рабочих дней.

Дело Постажса рассматривалось на закрытых заседаниях. Как ранее сообщал балтийский центр исследовательской журналистики "Re:Baltica", суд первой инстанции признал художника виновным в изнасиловании малолетней девочки, совершении развратных действий с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и сексуальных отношениях с лицом, не достигшим 16 лет.

Обвиняемый в суде свою вину отрицал и обжаловал приговор. Прокуратура и потерпевшие также обжаловали постановление суда.

По данным "Re:Baltica", потерпевшими по делу являются несколько женщин, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны Постажса. Потерпевшие разыскали друг друга и подали заявления в полицию в 2022 году, спустя более 30 лет после случившегося. Среди пострадавших от действий Постажса - внучки его жены и девочки, которых он обучал рисованию.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (5)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (5)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (5)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (5)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (5)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (5)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам? (5)

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

