Из Рижского аэропорта начнет курсировать ночной автобус

Для обеспечения транспортного сообщения с Рижским аэропортом в ночное время с 18 апреля будут запущены ночные рейсы 22-го автобуса по маршруту от центра до аэропорта и обратно.

Ночной автобус "N22" будет курсировать от остановки "Стацияс лаукумс" на улице Марияс до Рижского аэропорта и обратно в центр города ежедневно с интервалом в один час.

На участке от центра города до аэропорта автобус будет следовать маршруту 22-го автобуса и останавливаться на тех же остановках, но по требованию.

Стоимость проезда и льготы на этом маршруте будут такими же, как и на других маршрутах "Rīgas satiksme". Также пассажиры смогут приобрести билет у водителя, расплатившись банковской картой.

С момента введения маршрута "N22" будут внесены изменения в расписание движения 22-го автобуса. Последний рейс с улицы Абренес до аэропорта будет отправляться в 23:30, а из аэропорта до кольца на улице Абренес - в 00:10. Кроме того, будут внесены незначительные изменения в расписание движения 22-го автобуса по выходным.