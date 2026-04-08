Напланировали, а тут цены на нефть! Что собиралась строить Рига в этом сезоне

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 14:13

В новом сезоне в строительство уличной, пешеходной и велосипедной инфраструктуры в Риге планируется вложить более 300 млн евро, сообщил в среду на пресс-конференции директор департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.

Эта сумма включает в себя финансирование как ранее начатых проектов, завершение которых запланировано на этот год, так и новых проектов.

В этом году планируется завершить строительные работы четвертой очереди Южного моста, путепроводов в Земитаны и на Кундзиньсале. В то же время планируется начать проекты транспортных развязок Вантового моста, Воздушного моста и путепровода на улице Алтонавас.

Как сообщил Каулиньш, в целом в этом году работы будут проходить более чем на 200 объектах, в том числе будут построены три велодорожки - от Иманты до Пиньки, от Плявниеки до Ропажского края и вдоль улицы Муксалас в направлении Кекавы. Также будет улучшена пешеходная инфраструктура, обновлено асфальтовое покрытие улиц и проведена обработка улиц местного значения.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс сообщил, что активные строительные работы в Риге начнутся, как только стабилизируется температура воздуха.

Мэр отметил, что в этом строительном сезоне серьезным вызовом станет удорожание строительных работ, связанное с ростом цен на нефть. По некоторым договорам о строительных работах уже предусмотрена индексация расходов, а по другим самоуправление будет искать решения.

Председатель комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло сообщила, что в этом году в Риге планируется создать не менее 30 новых пешеходных переходов, а на ряде имеющихся переходов запланированы улучшения. Планируется также повысить безопасность дорожного движения возле нескольких школ.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

