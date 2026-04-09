Гаусса уволили, а схема продолжает работать: Евгений Гомберг о будущем Air Baltic (1)

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 07:35

Новости Латвии 1 комментариев

-Случилось мне поговорить про Air Baltic с одним знакомым, который вдруг оказался очень в теме, такой разговор в свободном режиме. Спрашиваю, неужели депутаты Сейма, которые 14 апреля будут решать про очередные 30 миллионов, не понимают, что компанию не спасти? Что через три года нужно будет возвращать 380 миллионов, плюс за три года 165 миллионов процентов, и взять из будет неоткуда, в бюджете столько не наберется, - пишет в Фейсбуке бизнесмен Евгений Гомберг.

- О чем ты говоришь? Какие три года! У них в октябре выборы, половину выгонят, и они думают только об одном: как бы остаться? Air Baltic в сознании простого избирателя – наша гордость. У Литвы нет, у Эстонии нет, а у нас есть! Если компания утонет до выборов, им не простят. Поэтому они будут вливать, сколько попросят, лишь бы их опять выбрали. Считай – расходы на избирательную кампанию. А после выборов – можно думать, но думать будет уже другой сейм. Все свалят на прошлый – кариньши, миерини разные.

- А нельзя сейчас просто отдать за ноль Люфтганзе? Внешне все останется, как было, зеленые хвостики, те же самые самолеты?

- Большой вопрос, возьмут ли. И смогут ли, в переговорах Lufthansa хотела больше, процентов 25, но европейские антимонопольные органы им не дали – у вас и так много, уже набрали и Swiss, и Austrian, и Brussels. И что там вообще брать? У них своего ничего, офис в аренде, самолеты в лизинге, единственная собственность – центр обучения, - заложен под облигации.

Сейчас все авиакомпании не в лучшем положении. Цены на топливо действительно взлетели Авиация – очень затратная и мало прибыльная отрасль. Прежде чем вешать на себя такую обузу как AirBaltic, надо очень подумать.

Лизинг такой никому не нужен, он очень дорогой. Думаешь, почему Гаусс выбрал канадский Bombardier? Они единственные, кто согласился на придуманную им хитрую схему лизинга, - самолеты вроде бы по относительно недорогой цене, зато лизинг дорогой, и идет через посредников, предоставляет его – Ларс Туссен, миноритарный акционер на 1,6% в Air Baltic. Гаусса уволили, а схема продолжает работать, и он в ней сидит, рулит.

Трамп еще в первый срок стал наезжать на Канаду, в Северной Америке очень строгое регулирование авиационной отрасли, схему стало трудно поддерживать. Канадцы быстро продали Бомбардье в Airbus, теперь самолеты уже не CS300, a A220-300. В Европе регулирование гораздо более свободное, летай кто хочет и как хочет. Можно взять в аренду несколько самолетов, получить лицензию на авиакомпанию, напродавать билетов на год вперед, потом компанию обанкротить и отдыхать на Карибах. AirBaltic тоже так кредитуется своими вишневыми ценами наперед. Сейчас они уже полтора месяца за топливо не платят никому.

- И как им продают?

- В долг, получат от правительства деньги, - расплатятся.

- Но в случае ухода AirBaltic их рейсы переймут другие компании?

- Трудно сказать. SAS уже в предвидении, наращивает количество рейсов в Копенгаген, ежедневно три вместо двух. Поляки, LOT, очень агрессивно настроены.

Комментарии (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Важно 1 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Важно 1 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

Важно 1 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Мир 1 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Выбор редакции 1 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Важно 1 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

Новости Латвии 1 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

