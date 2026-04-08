30 литров и ни капли больше: введут ли в Латвии ограничения на продажу топлива? (1)

TV24 8 апреля, 2026 09:09

Важно 1 комментариев

В последнее время в Европе наблюдается тенденция вводить ограничения на покупку топлива на фоне опасений возможного дефицита или перебоев с поставками. Например, в Словении введены временные лимиты на продажу дизельного топлива — за один раз в автомобиль разрешается заправлять не более 30–50 литров.

В Великобритании также рассматривается возможность в случае кризиса отдавать приоритет экстренным службам и ограничивать доступ к топливу для частных лиц, если проблемы с цепочками поставок станут критическими, сообщает 360TV Ziņas.

Такие меры в других странах Европы вызвали вопросы о том, могут ли подобные ограничения затронуть и жителей Латвии, и потребуется ли вводить максимальный объем топлива на одну заправку.

Обсуждения возможных «потолков» на покупку топлива стали актуальными в контексте оценки устойчивости национальной энергосистемы и готовности к сценариям, с которыми уже сталкиваются другие страны региона.

Однако министр экономики подчеркивает, что в Латвии сейчас нет необходимости вводить такие ограничения. В стране наблюдается высокий уровень обеспеченности топливом, а запасы у розничных продавцов даже значительно превышают показатели прошлого года. Это указывает на стабильную ситуацию на рынке и достаточное предложение, полностью покрывающее текущий спрос без административного вмешательства.

Одним из ключевых факторов безопасности являются государственные резервы топлива, рассчитанные на 90 дней. Такой объем позволяет обеспечить функционирование страны и энергетическую независимость даже в случае непредвиденных перебоев с поставками.

Поскольку как государственные запасы, так и склады частных компаний заполнены, власти не видят оснований для пересмотра действующего порядка свободной торговли.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам? (1)

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи (1)

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли? (1)

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

