В Великобритании также рассматривается возможность в случае кризиса отдавать приоритет экстренным службам и ограничивать доступ к топливу для частных лиц, если проблемы с цепочками поставок станут критическими, сообщает 360TV Ziņas.

Такие меры в других странах Европы вызвали вопросы о том, могут ли подобные ограничения затронуть и жителей Латвии, и потребуется ли вводить максимальный объем топлива на одну заправку.

Обсуждения возможных «потолков» на покупку топлива стали актуальными в контексте оценки устойчивости национальной энергосистемы и готовности к сценариям, с которыми уже сталкиваются другие страны региона.

Однако министр экономики подчеркивает, что в Латвии сейчас нет необходимости вводить такие ограничения. В стране наблюдается высокий уровень обеспеченности топливом, а запасы у розничных продавцов даже значительно превышают показатели прошлого года. Это указывает на стабильную ситуацию на рынке и достаточное предложение, полностью покрывающее текущий спрос без административного вмешательства.

Одним из ключевых факторов безопасности являются государственные резервы топлива, рассчитанные на 90 дней. Такой объем позволяет обеспечить функционирование страны и энергетическую независимость даже в случае непредвиденных перебоев с поставками.

Поскольку как государственные запасы, так и склады частных компаний заполнены, власти не видят оснований для пересмотра действующего порядка свободной торговли.