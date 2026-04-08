Ешь не то, а КАК: странный порядок еды снижает сахар и убирает «пищевую кому»

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 16:34

Азбука здоровья

Оказывается, дело не только в том, что ты ешь — но и в том, в каком порядке это делаешь.

Новая привычка, которая активно разошлась по соцсетям, звучит почти странно: сначала овощи, потом белок, и только в конце — хлеб, рис или картошка. Но исследования показывают — такой порядок действительно меняет реакцию организма.

Смысл простой. Если начать с клетчатки — например, с овощей — она замедляет всасывание сахара. Затем белок и жиры «тормозят» пищеварение ещё сильнее. В итоге углеводы, съеденные в конце, уже не вызывают резкого скачка глюкозы.

И это не теория.

В одном из исследований у людей с диабетом 2 типа привычка есть овощи перед углеводами привела к заметному улучшению уровня сахара в крови — и эффект сохранялся годами. В другом исследовании пожилые люди с тем же диагнозом не только лучше контролировали сахар, но и легче справлялись с повседневными задачами.

Но неожиданно — это работает не только для больных.

Даже у здоровых людей, если сначала съесть овощи и белок, а потом, например, рис, уровень сахара после еды оказывается ниже, чем если начать с углеводов.

И есть ещё один эффект, который многие замечают сразу.

Если ты начинаешь с овощей, ты ешь медленнее. Организм успевает «понять», что он сыт — а это занимает около 15–20 минут. В итоге ты просто не доедаешь лишнего.

Плюс — меньше того самого состояния, когда после еды хочется только лечь и ничего не делать.

Некоторые даже говорят, что у них исчезли резкие провалы энергии днём — и стало легче концентрироваться.

Самое интересное — ничего запрещать не нужно.

Можно есть всё то же самое.
Просто поменять порядок.

Салат или овощи — сначала.
Мясо, рыба или яйца — дальше.
А вот макароны, картошка или хлеб — уже в конце.

И внезапно тарелка остаётся той же.
А ощущения — совсем другие.

Комментарии (0)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно 11:36

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

