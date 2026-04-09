«Вам повезло, что я не знаю, где вы!» На телевидении США смеются над Латвией (ВИДЕО) (5)

Редакция PRESS 9 апреля, 2026 11:32

Выбор редакции

Название Латвии прозвучало в программе Джимми Фэллона «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» на канале NBC, сообщает nra.lv.

В одном из эпизодов комедийного шоу Фэллон спародировал реакцию стран НАТО после того, как президент США Дональд Трамп призвал союзников направить свои корабли в Персидский залив для помощи в разблокировке Ормузского пролива. Комик также упомянул Латвию, иронично заявив, что Трамп не знает, где находится Латвия.

«Великобритания? Сказала нет». Финляндия? «Нет». Норвегия? «Нет, спасибо!» — подумал Трамп. — «Хм, ладно». Германия? Нет. Исландия? Нет! Испания? Определенно нет. Трамп: «Но мне нужно топливо!» Швеция сказала: «Это плохая идея!» Трамп пригрозил: «Я захвачу IKEA!» Италия: «Мы не собираемся воевать!» Трамп: «Можно мне все еще пойти в Olive Garden?» Франция: «Извините, этого не будет!» Трамп: «Что вы сказали? Я пойду посплю». Латвия сказала: «Вы так далеко не зайдете!» Трамп ответил: «Вам повезло, что я не знаю, где вы!»...

 

 
 
 
 
 
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (5)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (5)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (5)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (5)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (5)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (5)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (5)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

