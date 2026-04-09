В одном из эпизодов комедийного шоу Фэллон спародировал реакцию стран НАТО после того, как президент США Дональд Трамп призвал союзников направить свои корабли в Персидский залив для помощи в разблокировке Ормузского пролива. Комик также упомянул Латвию, иронично заявив, что Трамп не знает, где находится Латвия.

«Великобритания? Сказала нет». Финляндия? «Нет». Норвегия? «Нет, спасибо!» — подумал Трамп. — «Хм, ладно». Германия? Нет. Исландия? Нет! Испания? Определенно нет. Трамп: «Но мне нужно топливо!» Швеция сказала: «Это плохая идея!» Трамп пригрозил: «Я захвачу IKEA!» Италия: «Мы не собираемся воевать!» Трамп: «Можно мне все еще пойти в Olive Garden?» Франция: «Извините, этого не будет!» Трамп: «Что вы сказали? Я пойду посплю». Латвия сказала: «Вы так далеко не зайдете!» Трамп ответил: «Вам повезло, что я не знаю, где вы!»...