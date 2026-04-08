Как одна битва превратила Египет в сверхдержаву — кто поставил все на карту? (1)

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 15:14

Наука 1 комментариев

Представь: молодой правитель только сел на трон — и сразу восстание. Города поднимаются, союзники врагов уже на месте, а впереди первая война, где либо всё, либо ничего.

Так начиналась история Тутмоса III — фараона, который вместо осторожности выбрал риск.

После смерти Хатшепсут власть в Египте перешла к нему полностью — и почти сразу Левант вспыхнул мятежами. Против него выступила коалиция городов при поддержке державы Митанни. Всё должно было решиться у стен города Мегиддо — ключевой точки торговых путей.

Дальше — как в хорошем фильме.

Фараон ведёт армию через пустыню, 10 дней марша, около 200 километров — и выходит к выбору: три дороги. Две безопасные. И одна — узкий горный проход, где можно потерять всё за пару минут.

Генералы почти умоляли не идти туда.

Он выбрал именно этот путь.

Проход длиной около 13 километров, местами всего 9 метров шириной — идеальное место для засады. Но враги даже не стали его охранять: никто не верил, что армия решится на такой шаг.

И вот — армия выходит из ущелья прямо перед ошеломлённым противником.

На рассвете египтяне выстраиваются полумесяцем и идут в атаку. Паника. Воины бегут. Командиров буквально затягивают на стены города за одежду, чтобы спасти.

И тут — почти ошибка.

Вместо преследования египтяне начинают грабить лагерь. Враги успевают укрыться в городе, и вместо быстрой победы начинается осада.

Семь месяцев.

Город всё-таки падает.

И добыча — как из легенд: тысячи лошадей, сотни колесниц, доспехи, редкое оружие. Но главное — не трофеи.

После этой победы Египет закрепляется на огромной территории, а сам Тутмос III начинает походы дальше — вплоть до Евфрата.

Одна рискованная дорога.
Одна битва.
И страна, которая вдруг становится силой, с которой приходится считаться всем вокруг.

Комментарии (1)
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

