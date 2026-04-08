Так начиналась история Тутмоса III — фараона, который вместо осторожности выбрал риск.

После смерти Хатшепсут власть в Египте перешла к нему полностью — и почти сразу Левант вспыхнул мятежами. Против него выступила коалиция городов при поддержке державы Митанни. Всё должно было решиться у стен города Мегиддо — ключевой точки торговых путей.

Дальше — как в хорошем фильме.

Фараон ведёт армию через пустыню, 10 дней марша, около 200 километров — и выходит к выбору: три дороги. Две безопасные. И одна — узкий горный проход, где можно потерять всё за пару минут.

Генералы почти умоляли не идти туда.

Он выбрал именно этот путь.

Проход длиной около 13 километров, местами всего 9 метров шириной — идеальное место для засады. Но враги даже не стали его охранять: никто не верил, что армия решится на такой шаг.

И вот — армия выходит из ущелья прямо перед ошеломлённым противником.

На рассвете египтяне выстраиваются полумесяцем и идут в атаку. Паника. Воины бегут. Командиров буквально затягивают на стены города за одежду, чтобы спасти.

И тут — почти ошибка.

Вместо преследования египтяне начинают грабить лагерь. Враги успевают укрыться в городе, и вместо быстрой победы начинается осада.

Семь месяцев.

Город всё-таки падает.

И добыча — как из легенд: тысячи лошадей, сотни колесниц, доспехи, редкое оружие. Но главное — не трофеи.

После этой победы Египет закрепляется на огромной территории, а сам Тутмос III начинает походы дальше — вплоть до Евфрата.

Одна рискованная дорога.

Одна битва.

И страна, которая вдруг становится силой, с которой приходится считаться всем вокруг.