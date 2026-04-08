Решение принято после консультаций с Пакистаном и при условии, что будет обеспечен свободный проход судов через Ормузский пролив. Трамп заявил, что США «уже выполнили и превзошли все военные задачи».

«Мы получили от Ирана предложение из десяти пунктов и считаем его работоспособной основой для переговоров», - отметил Трамп. По его словам, двухнедельная пауза позволит согласовать оставшиеся детали.

Американские удары уже прекращены, подтвердили представители администрации США. Израиль также согласился временно прекратить атаки, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.

Иран подтвердил готовность к перемирию. По данным агентства Fars, в Тегеране заявили о «великой победе» и настаивают на своём плане, который включает снятие санкций и введение платы за проход судов через Ормузский пролив.

«В течение двух недель пролив будет открыт для безопасного судоходства», - заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в Исламабаде. В Высшем совете национальной безопасности Ирана подчеркнули, что диалог будет проходить «при полном недоверии к американской стороне».