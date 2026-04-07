Уголовный процесс был начат 5 декабря 2025 года после того, как 26 ноября в медицинском учреждении ребенку были введены неправильные лекарства, что привело к его смерти.

В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств 26 февраля этого года дело было переквалифицировано в соответствии со второй частью статьи 138 Уголовного закона — за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это по неосторожности стало причиной смерти потерпевшего.

В ходе расследования правоохранители установили, что пациенту был подготовлен инфузионный пакет с неправильным и ему совершенно не предназначенным лекарственным раствором, введение которого лишило ребенка жизни. Собрав достаточные доказательства и материалы, 2 апреля сотрудники Криминальной полиции Рижского регионального управления завершили расследование и передали дело в Рижскую прокуратуру Пардгауавы для начала уголовного преследования.

В качестве подозреваемого по делу признан медицинский работник. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также дополнительная мера — запрет на занятие определенной деятельностью, запрещающий выполнять профессиональные обязанности. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

В то же время Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.