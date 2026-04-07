Представитель правящей Партии реформ Айвар Сэрд заявил, что конкретного предложения от Латвии не поступало, но он настроен скептически: "Если поступают такие предложения, их нужно рассматривать, однако инвестиции в виде покупки долей не обсуждаются. Эстония уже однажды отказалась, и с тех пор ситуация значительно ухудшилась".

Он отметил, что сокращение убытков связано главным образом с переоценкой долларовых займов, а не с успешной деятельностью. По его словам, у "airBaltic" мало ликвидных средств, а долгосрочные обязательства превышают 400 млн евро, из которых почти вся сумма — облигации с очень высокой ставкой 14,5%. Это указывает на высокий риск, что подтверждается падением их стоимости на бирже до 40%.

Сэрд также указал на слабую защиту от колебаний цен на топливо: у "airBaltic" зафиксировано лишь около 10% расходов, тогда как у "Lufthansa" и "Ryanair" — до 80%: "Покупка акций была бы равносильна сжиганию денег налогоплательщиков, это немыслимо".

Представитель партии "Эстония 200" Марек Рейнас подчеркнул, что государству следует как можно меньше вмешиваться в частный бизнес: "В авиации Эстония реализовала стратегию, поддерживая Таллиннский аэропорт, чтобы обеспечить полеты различных авиакомпаний по множеству направлений. Я считаю, что это правильное решение".

Он добавил: "Я бы не рекомендовал приобретать доли в "airBaltic" — ни государству, ни компаниям, ни частным лицам. Это было бы очень рискованное вложение", и подчеркнул, что Эстония не должна брать на себя покрытие убытков компании.

Глава фракции социал-демократов Рейли Ранда указала на неопределенность в отрасли:

"Обсуждая использование денег налогоплательщиков в столь нестабильной ситуации, мы должны действовать крайне ответственно. Потребности "airBaltic" в финансировании уже много лет значительны и продолжают расти. Я не вижу никаких причин или возможностей для участия Эстонии в, по сути, бездонной финансовой яме".

Она также отметила эффективность рынка:

"Даже если одна авиакомпания уходит с маршрута, обычно ее место занимает другая. Конкуренция остается высокой, а новые участники быстро занимают долю рынка. При почти трех миллионах пассажиров в год наш рынок является логичным и достаточно привлекательным для авиакомпаний".

По ее словам, диверсификация — правильный путь:

"В отличие от наших южных соседей, мы не зависим от одной авиакомпании. Если государство начинает явно поддерживать одну компанию, это подавляет конкуренцию и увеличивает будущие риски".

Она добавила:

"Учитывая неопределенность в авиационной отрасли, мы не можем начать заполнять бездонную дыру "airBaltic" средствами эстонских налогоплательщиков".

Представитель Центристской партии Анастасия Коваленко-Келварте также выступила против инвестиций:

"Они столкнулись с серьезными проблемами, и такое вложение создало бы значительные дополнительные расходы. Учитывая наш очень негативный опыт с "Nordica", мы фактически приобрели бы убыточный актив, добавленная стоимость которого крайне сомнительна".

Авиационный эксперт Свен Кукемелкс считает такие вложения неразумными. Он отметил, что значительная часть флота "airBaltic" работает на сторонние авиакомпании, а доля рейсов из Таллина составляет около 10%, поэтому крупные инвестиции ради такой доли не выглядят оправданными.

Говоря о будущем, он подчеркнул: "Думаю, основные сокращения ожидаются в зимнем расписании, которое начинается в последнее воскресенье октября. Это будет момент истины — сколько мощностей останется и сколько маршрутов продолжат обслуживаться".

При этом он напомнил о защите пассажиров: если что-то случится, они имеют право на компенсацию или перевозку до пункта назначения.

Кукемелкс также призвал не отказываться от покупки билетов:

"В этом вопросе я довольно оптимистичен. Трудности "airBaltic" для Латвии — не новость. За последние 20 лет это было чем-то вроде непрерывной "Санта-Барбары", в ходе которой государство постоянно находило способы вкладывать все больше денег, в общей сложности более одного миллиарда евро".

Он добавил, что рост цен на топливо неизбежно приведет к удорожанию билетов у всех авиакомпаний.

Напомним, эстонская государственная авиакомпания "Nordica" обанкротилась в ноябре 2024 года после неудачной приватизации и кризиса ликвидности. В Латвии же все еще пытаются сохранить национальную авиакомпанию: планируется предоставить "airBaltic" краткосрочный заем в размере 30 млн евро из-за роста цен на топливо — правительство уже поддержало это решение, окончательное слово за Сеймом.