Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Равносильно сжиганию денег!» Эстония оценила бездонную дыру «airBaltic»

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 20:26

Политики как правящей коалиции, так и оппозиции Эстонии резко высказались о возможных инвестициях страны в латвийскую национальную авиакомпанию "airBaltic". Идею премьер-министра Латвии Эвики Силини о совместной координации авиакомпании странами Балтии в Эстонии встретили с осторожностью — при этом неясно, какой именно формат участия предлагается. Ранее Эстония уже отказалась от покупки акций "airBaltic", и сейчас парламентские партии также призывают избегать вложений в финансово нестабильную компанию.

Представитель правящей Партии реформ Айвар Сэрд заявил, что конкретного предложения от Латвии не поступало, но он настроен скептически: "Если поступают такие предложения, их нужно рассматривать, однако инвестиции в виде покупки долей не обсуждаются. Эстония уже однажды отказалась, и с тех пор ситуация значительно ухудшилась".

Он отметил, что сокращение убытков связано главным образом с переоценкой долларовых займов, а не с успешной деятельностью. По его словам, у "airBaltic" мало ликвидных средств, а долгосрочные обязательства превышают 400 млн евро, из которых почти вся сумма — облигации с очень высокой ставкой 14,5%. Это указывает на высокий риск, что подтверждается падением их стоимости на бирже до 40%.

Сэрд также указал на слабую защиту от колебаний цен на топливо: у "airBaltic" зафиксировано лишь около 10% расходов, тогда как у "Lufthansa" и "Ryanair" — до 80%: "Покупка акций была бы равносильна сжиганию денег налогоплательщиков, это немыслимо".

Представитель партии "Эстония 200" Марек Рейнас подчеркнул, что государству следует как можно меньше вмешиваться в частный бизнес: "В авиации Эстония реализовала стратегию, поддерживая Таллиннский аэропорт, чтобы обеспечить полеты различных авиакомпаний по множеству направлений. Я считаю, что это правильное решение".

Он добавил: "Я бы не рекомендовал приобретать доли в "airBaltic" — ни государству, ни компаниям, ни частным лицам. Это было бы очень рискованное вложение", и подчеркнул, что Эстония не должна брать на себя покрытие убытков компании.

Глава фракции социал-демократов Рейли Ранда указала на неопределенность в отрасли:
"Обсуждая использование денег налогоплательщиков в столь нестабильной ситуации, мы должны действовать крайне ответственно. Потребности "airBaltic" в финансировании уже много лет значительны и продолжают расти. Я не вижу никаких причин или возможностей для участия Эстонии в, по сути, бездонной финансовой яме".

Она также отметила эффективность рынка:
"Даже если одна авиакомпания уходит с маршрута, обычно ее место занимает другая. Конкуренция остается высокой, а новые участники быстро занимают долю рынка. При почти трех миллионах пассажиров в год наш рынок является логичным и достаточно привлекательным для авиакомпаний".

По ее словам, диверсификация — правильный путь:
"В отличие от наших южных соседей, мы не зависим от одной авиакомпании. Если государство начинает явно поддерживать одну компанию, это подавляет конкуренцию и увеличивает будущие риски".

Она добавила:
"Учитывая неопределенность в авиационной отрасли, мы не можем начать заполнять бездонную дыру "airBaltic" средствами эстонских налогоплательщиков".

Представитель Центристской партии Анастасия Коваленко-Келварте также выступила против инвестиций:
"Они столкнулись с серьезными проблемами, и такое вложение создало бы значительные дополнительные расходы. Учитывая наш очень негативный опыт с "Nordica", мы фактически приобрели бы убыточный актив, добавленная стоимость которого крайне сомнительна".

Авиационный эксперт Свен Кукемелкс считает такие вложения неразумными. Он отметил, что значительная часть флота "airBaltic" работает на сторонние авиакомпании, а доля рейсов из Таллина составляет около 10%, поэтому крупные инвестиции ради такой доли не выглядят оправданными.

Говоря о будущем, он подчеркнул: "Думаю, основные сокращения ожидаются в зимнем расписании, которое начинается в последнее воскресенье октября. Это будет момент истины — сколько мощностей останется и сколько маршрутов продолжат обслуживаться".

При этом он напомнил о защите пассажиров: если что-то случится, они имеют право на компенсацию или перевозку до пункта назначения.

Кукемелкс также призвал не отказываться от покупки билетов:
"В этом вопросе я довольно оптимистичен. Трудности "airBaltic" для Латвии — не новость. За последние 20 лет это было чем-то вроде непрерывной "Санта-Барбары", в ходе которой государство постоянно находило способы вкладывать все больше денег, в общей сложности более одного миллиарда евро".

Он добавил, что рост цен на топливо неизбежно приведет к удорожанию билетов у всех авиакомпаний.

Напомним, эстонская государственная авиакомпания "Nordica" обанкротилась в ноябре 2024 года после неудачной приватизации и кризиса ликвидности. В Латвии же все еще пытаются сохранить национальную авиакомпанию: планируется предоставить "airBaltic" краткосрочный заем в размере 30 млн евро из-за роста цен на топливо — правительство уже поддержало это решение, окончательное слово за Сеймом.

Комментарии (2)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

