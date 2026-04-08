ИИ вместо людей? IT-гиганты массово режут штаты — но есть нюанс

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 09:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В IT началось то, чего многие боялись — но не так, как ожидали. Компании массово увольняют сотрудников и вкладываются в искусственный интеллект, обещая «новую эффективность». Только вот результат пока выглядит… странно.

Цифры впечатляют. Microsoft сократил около 15 тысяч человек за год. Amazon — ещё 30 тысяч за последние месяцы. Meta продолжает увольнения и может сократить до 20% персонала. Oracle тоже режет штат, а Pinterest и Atlassian убирают до 10–15% сотрудников. В сумме — более 165 тысяч увольнений за год.

Причина официально одна — ставка на ИИ.

Но на практике всё не так однозначно.

Сотрудники говорят о странном ощущении: технологии ещё не готовы, а людей уже сокращают. Там, где ИИ должен ускорять работу, он иногда, наоборот, её усложняет. Код генерируется быстрее — но проверять его приходится дольше. Ошибки выглядят «правдоподобно», и их сложнее заметить.

В итоге вместо ускорения — перегруз.

При этом давление растёт. Во многих компаниях использование ИИ становится негласным требованием. Не используешь — рискуешь оказаться следующим в списке на увольнение.

И всё это происходит на фоне громких заявлений. Google уже отчитался, что половина его кода создаётся с помощью ИИ. В Block говорят о 90%.

Звучит как революция.

Но эксперты осторожнее.

Да, ИИ умеет ускорять процессы, анализировать данные и помогать в разработке. Но он всё ещё нестабилен. Один и тот же запрос может давать разные ответы. Иногда уверенно — но неверно. А это уже риск — от багов до серьёзных сбоев.

И вот здесь начинается главное.

Компании ведут эксперимент в реальном времени: сокращают людей заранее, рассчитывая на будущую эффективность ИИ. Но эта эффективность пока не гарантирована.

То есть сначала убирают людей — а потом пытаются понять, справится ли технология.

И, похоже, ответ пока не очевиден.

Вопрос уже не в том, заменит ли ИИ людей.

А в том — что будет, если не заменит.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

