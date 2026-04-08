ИИ вместо людей? IT-гиганты массово режут штаты — но есть нюанс

Цифры впечатляют. Microsoft сократил около 15 тысяч человек за год. Amazon — ещё 30 тысяч за последние месяцы. Meta продолжает увольнения и может сократить до 20% персонала. Oracle тоже режет штат, а Pinterest и Atlassian убирают до 10–15% сотрудников. В сумме — более 165 тысяч увольнений за год.

Причина официально одна — ставка на ИИ.

Но на практике всё не так однозначно.

Сотрудники говорят о странном ощущении: технологии ещё не готовы, а людей уже сокращают. Там, где ИИ должен ускорять работу, он иногда, наоборот, её усложняет. Код генерируется быстрее — но проверять его приходится дольше. Ошибки выглядят «правдоподобно», и их сложнее заметить.

В итоге вместо ускорения — перегруз.

При этом давление растёт. Во многих компаниях использование ИИ становится негласным требованием. Не используешь — рискуешь оказаться следующим в списке на увольнение.

И всё это происходит на фоне громких заявлений. Google уже отчитался, что половина его кода создаётся с помощью ИИ. В Block говорят о 90%.

Звучит как революция.

Но эксперты осторожнее.

Да, ИИ умеет ускорять процессы, анализировать данные и помогать в разработке. Но он всё ещё нестабилен. Один и тот же запрос может давать разные ответы. Иногда уверенно — но неверно. А это уже риск — от багов до серьёзных сбоев.

И вот здесь начинается главное.

Компании ведут эксперимент в реальном времени: сокращают людей заранее, рассчитывая на будущую эффективность ИИ. Но эта эффективность пока не гарантирована.

То есть сначала убирают людей — а потом пытаются понять, справится ли технология.

И, похоже, ответ пока не очевиден.

Вопрос уже не в том, заменит ли ИИ людей.

А в том — что будет, если не заменит.