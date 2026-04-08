Кто заплатит за дворы? Рига готовит принудительный ремонт

Как заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс, после выполнения работ самоуправление будет выставлять счёт собственнику земли.

По его словам, в ряде районов Риги земля под дворами была приватизирована не жильцами и не самоуправлением, а третьими лицами, которые не всегда заинтересованы в её содержании.

«Не всегда у них есть интерес приводить эти дворы в порядок», - отметил Клейнбергс.

В связи с этим разрабатываются правила, позволяющие в принудительном порядке благоустраивать такие территории.

«В ситуациях, когда мы видим угрозу, что не может проехать скорая помощь или пожарные, мы будем предупреждать владельцев. Если они сами не приведут двор в порядок, мы это сделаем и выставим счёт», - пояснил он.

Мэр добавил, что действующее законодательство не позволяет самоуправлению проводить работы на частной территории без оснований, поэтому требуется отдельное регулирование.