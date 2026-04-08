Кто заплатит за дворы? Рига готовит принудительный ремонт

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 10:41

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума разрабатывает обязательные правила, которые позволят приводить в порядок внутренние дворы, принадлежащие третьим лицам, а не самоуправлению или владельцам домов.

Как заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс, после выполнения работ самоуправление будет выставлять счёт собственнику земли.

По его словам, в ряде районов Риги земля под дворами была приватизирована не жильцами и не самоуправлением, а третьими лицами, которые не всегда заинтересованы в её содержании.

«Не всегда у них есть интерес приводить эти дворы в порядок», - отметил Клейнбергс.

В связи с этим разрабатываются правила, позволяющие в принудительном порядке благоустраивать такие территории.

«В ситуациях, когда мы видим угрозу, что не может проехать скорая помощь или пожарные, мы будем предупреждать владельцев. Если они сами не приведут двор в порядок, мы это сделаем и выставим счёт», - пояснил он.

Мэр добавил, что действующее законодательство не позволяет самоуправлению проводить работы на частной территории без оснований, поэтому требуется отдельное регулирование.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

