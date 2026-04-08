Нас снова уделал Таллин! В этот раз по туризму и на миллиард

Приток туристов приносит прямую экономическую выгоду. Каждые 10 000 иностранных гостей обеспечивают около 4,25 миллиона евро дополнительного оборота, создают примерно 48 рабочих мест и приносят почти 100 000 евро дополнительных налогов на рабочую силу.

В 2023 году средний иностранный турист тратил в Таллинне 245 евро за поездку, а при многодневном пребывании — 336 евро.

Таллинн остаётся главным туристическим центром страны: на него приходится 69% всех ночёвок иностранных туристов в Эстонии. Интенсивность туризма здесь выше, чем в Стокгольме, Риге, Вильнюсе и Хельсинки.

По прогнозам, к 2035 году число ночёвок может достигнуть 3,26–4,21 миллиона, а к 2040 году — 3,40–4,28 миллиона. Наиболее быстрый рост показывают рынки Польши, Италии и США, при этом Финляндия остаётся крупнейшим источником туристов.

В анализе отмечается, что развитие гостиничной инфраструктуры должно соответствовать росту аэропорта и туристического потока. В летний сезон загрузка отелей уже достигает 86%, что ограничивает возможности для приёма новых гостей.

Доходы от туризма в Таллинне составляют около 76% всех расходов иностранных туристов в Эстонии. Экспорт туристических услуг столицы в 2023 году оценивается в 1,1 миллиарда евро.