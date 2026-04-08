Нас снова уделал Таллин! В этот раз по туризму и на миллиард

8 апреля, 2026

Бизнес 0 комментариев

Таллинн восстановился после спада в годы пандемии и демонстрирует умеренный, но стабильный рост иностранного туризма. Об этом говорится в анализе, подготовленном экспертами службы предпринимательства Таллиннского центра стратегического управления.

Приток туристов приносит прямую экономическую выгоду. Каждые 10 000 иностранных гостей обеспечивают около 4,25 миллиона евро дополнительного оборота, создают примерно 48 рабочих мест и приносят почти 100 000 евро дополнительных налогов на рабочую силу.

В 2023 году средний иностранный турист тратил в Таллинне 245 евро за поездку, а при многодневном пребывании — 336 евро.

Таллинн остаётся главным туристическим центром страны: на него приходится 69% всех ночёвок иностранных туристов в Эстонии. Интенсивность туризма здесь выше, чем в Стокгольме, Риге, Вильнюсе и Хельсинки.

По прогнозам, к 2035 году число ночёвок может достигнуть 3,26–4,21 миллиона, а к 2040 году — 3,40–4,28 миллиона. Наиболее быстрый рост показывают рынки Польши, Италии и США, при этом Финляндия остаётся крупнейшим источником туристов.

В анализе отмечается, что развитие гостиничной инфраструктуры должно соответствовать росту аэропорта и туристического потока. В летний сезон загрузка отелей уже достигает 86%, что ограничивает возможности для приёма новых гостей.

Доходы от туризма в Таллинне составляют около 76% всех расходов иностранных туристов в Эстонии. Экспорт туристических услуг столицы в 2023 году оценивается в 1,1 миллиарда евро.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

