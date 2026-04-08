Где теперь ловят за скорость? Новый участок под контролем

На этом отрезке фиксируют не только скорость, но и наличие обязательного страхования OCTA, действующего техосмотра и оплату дорожного сбора.

Власти расширяют систему контроля. В 2026 году планируется запустить в общей сложности 17 новых участков.

До мая подключат ещё два отрезка:

Рижская окружная дорога (A5) — участок Саласпилс–Бабите, от канала Миса до заправки «Вирши» (14,2–20,1 км);

дорога Слока–Талси (P128) — от Рагациемса до Клапкалнциемса (13,6–19,4 км).

Сейчас на государственных дорогах уже работают 16 участков контроля средней скорости. Их выбрали по статистике аварий за последние три года, интенсивности движения и доле грузового транспорта.

По данным служб, на этих участках количество ДТП, включая тяжёлые, уже снизилось.