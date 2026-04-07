"Эти данные подчеркивают существенные различия не только в климатических условиях, но и в сельскохозяйственных практиках и уровне инвестиций между странами Балтии. Осторожность латвийских фермеров может свидетельствовать как о влиянии предыдущего сезона, так и о большей неопределенности в отношении погодных колебаний и экономической ситуации. Несмотря на сложности прошлых сезонов, в регионах сохраняются позитивные, но сдержанные прогнозы урожая", — сообщает Linas Agro.

«Прошлый год ни в одной из стран Балтии не был благоприятным для фермеров — наблюдались как избыточные осадки, так и вымерзание посевов, а также распространение болезней и вредителей. В этом году зима была мягкой и благоприятной — с небольшими морозами и достаточным снежным покровом, поэтому настроение у зерновых производителей улучшилось, а прогнозы выглядят более оптимистично. Фермеры накопили значительный опыт в агротехнологиях, однако итоговый урожай по-прежнему зависит от множества факторов — выбора семян, качества посева, осенних работ и состояния культур после зимы», — поясняет Linas Agro.

«Сегодня урожай определяется уже не только удобрениями или сортом — все большее значение имеют водообеспечение в нужный момент, резкие изменения влажности, жара и устойчивость растений к стрессу. Это требует пересмотра управленческих подходов. Если раньше ключевую роль играли удобрения и защита растений, то теперь возрастает значение качества семян и правильного выбора сорта. При этом климатические колебания и геополитическая ситуация усложняют прогнозирование реального урожая, поэтому фермерам необходимо действовать более гибко и стратегически — как при выборе культур, так и при управлении рисками», — добавляют эксперты компании.