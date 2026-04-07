Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На хороший урожай можно не рассчитывать: фермеры смотрят без оптимизма (1)

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 20:39

Новости Латвии 1 комментариев

По данным опроса, проведенного Linas Agro и центром Norstat, около 18% латвийских фермеров ожидают в этом году более высокий урожай, половина (50%) рассчитывает на уровень прошлого года, а 9% прогнозируют снижение. В соседних странах настроения заметно оптимистичнее. В Литве 48% фермеров ожидают такой же результат, как год назад, а более четверти (26%) — лучший. В Эстонии 66% рассчитывают на рост урожая, тогда как 25% — на сохранение прежнего уровня.

"Эти данные подчеркивают существенные различия не только в климатических условиях, но и в сельскохозяйственных практиках и уровне инвестиций между странами Балтии. Осторожность латвийских фермеров может свидетельствовать как о влиянии предыдущего сезона, так и о большей неопределенности в отношении погодных колебаний и экономической ситуации. Несмотря на сложности прошлых сезонов, в регионах сохраняются позитивные, но сдержанные прогнозы урожая", — сообщает Linas Agro.

«Прошлый год ни в одной из стран Балтии не был благоприятным для фермеров — наблюдались как избыточные осадки, так и вымерзание посевов, а также распространение болезней и вредителей. В этом году зима была мягкой и благоприятной — с небольшими морозами и достаточным снежным покровом, поэтому настроение у зерновых производителей улучшилось, а прогнозы выглядят более оптимистично. Фермеры накопили значительный опыт в агротехнологиях, однако итоговый урожай по-прежнему зависит от множества факторов — выбора семян, качества посева, осенних работ и состояния культур после зимы», — поясняет Linas Agro.

«Сегодня урожай определяется уже не только удобрениями или сортом — все большее значение имеют водообеспечение в нужный момент, резкие изменения влажности, жара и устойчивость растений к стрессу. Это требует пересмотра управленческих подходов. Если раньше ключевую роль играли удобрения и защита растений, то теперь возрастает значение качества семян и правильного выбора сорта. При этом климатические колебания и геополитическая ситуация усложняют прогнозирование реального урожая, поэтому фермерам необходимо действовать более гибко и стратегически — как при выборе культур, так и при управлении рисками», — добавляют эксперты компании.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

