Латвия заблокировала доступ ещё к 19 российским сайтам: список

Доступ запрещен к сайтам "глава.регион08.ру", "военсчет.ру", "smolensk-i.ru", "героисвоеговремени-смоленск.рф", "contract.smolensk.ru", "spravka-svo.ru", "vyazmaeparh.ru", "yurist-svo.ru" и "smol.aif.ru".

Также запрещен доступ к сайтам "75.ru", "riakalm.ru", "sgu.ru", "sovetsky-adygeya.ru", "anapa-official.ru", "kubsu.ru", "gorodarmavir.ru", "pyatigorsk.gosuslugi.ru", "подписать-контракт-сво.рф" и "родина.ру".

NEPLP получила информацию от компетентного государственного органа о том, что контент, распространяемый на этих веб-сайтах, противоречит безопасности информационного пространства Латвии и интересам национальной безопасности.

Некоторые из упомянутых выше веб-сайтов распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, оправдывают военную агрессию России в Украине, легитимизируют принадлежность оккупированных и аннексированных Россией украинских территорий России, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, и создают чувство принадлежности и позитивное отношение к России в целом.

По мнению компетентного государственного административного органа, это может негативно сказаться на сплоченности латвийского общества, межэтнических отношениях, понимании ценностей, принадлежности латвийских жителей к единому информационному пространству, а также на солидарности и поддержке латвийского государства Украине в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В прошлом NEPLP принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.