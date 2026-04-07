Корь расползается по стране: число заразившихся продолжает увеличиваться

Среди заболевших - один ребенок в возрасте до пяти лет, 13 детей в возрасте от шести до десяти лет, 14 - в возрасте от 11 до 15 лет, один заболевший - в возрасте от 16 до 20 лет.

Все остальные заболевшие - взрослые, в том числе один в возрасте от 31 до 35 лет, двое в возрасте от 36 до 40 лет, трое в возрасте от 41 до 45 лет, четверо в возрасте от 46 до 50 лет и трое в возрасте от 51 до 55 лет.

Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Удре, заболевание выявлено в нескольких учреждениях, при этом по-прежнему отслеживается общая цепочка заражений.

С увеличением числа заболевших становится сложнее выявлять контактных лиц, так как их число возрастает, отметили в центре.

Как сообщалось, большая часть заболевших - учащиеся Рижской Вальдорфской школы.

ЦПКЗ призывает родителей и семейных врачей проверить статус вакцинации детей. Согласно календарю вакцинации, первая прививка от кори проводится в возрасте 12-15 месяцев, а ревакцинация - в семь лет. Если в соответствующем возрасте не была проведена вакцинация, прививку можно сделать как оплачиваемую государством медицинскую услугу до достижения 25 лет.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, распространяющееся в основном воздушно-капельным путем через мельчайшие частицы, которые могут сохраняться в воздухе помещений. Таким образом, заражение возможно не только при прямом контакте с больным, но и в помещении, где больной корью находился в течение последних двух часов.