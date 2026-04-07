Корь расползается по стране: число заразившихся продолжает увеличиваться

© LETA 7 апреля, 2026 16:45

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии продолжается вспышка кори, и на данный момент зарегистрировано уже 42 заболевших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Среди заболевших - один ребенок в возрасте до пяти лет, 13 детей в возрасте от шести до десяти лет, 14 - в возрасте от 11 до 15 лет, один заболевший - в возрасте от 16 до 20 лет.

Все остальные заболевшие - взрослые, в том числе один в возрасте от 31 до 35 лет, двое в возрасте от 36 до 40 лет, трое в возрасте от 41 до 45 лет, четверо в возрасте от 46 до 50 лет и трое в возрасте от 51 до 55 лет.

Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Удре, заболевание выявлено в нескольких учреждениях, при этом по-прежнему отслеживается общая цепочка заражений.

С увеличением числа заболевших становится сложнее выявлять контактных лиц, так как их число возрастает, отметили в центре.

Как сообщалось, большая часть заболевших - учащиеся Рижской Вальдорфской школы.

ЦПКЗ призывает родителей и семейных врачей проверить статус вакцинации детей. Согласно календарю вакцинации, первая прививка от кори проводится в возрасте 12-15 месяцев, а ревакцинация - в семь лет. Если в соответствующем возрасте не была проведена вакцинация, прививку можно сделать как оплачиваемую государством медицинскую услугу до достижения 25 лет.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, распространяющееся в основном воздушно-капельным путем через мельчайшие частицы, которые могут сохраняться в воздухе помещений. Таким образом, заражение возможно не только при прямом контакте с больным, но и в помещении, где больной корью находился в течение последних двух часов.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

