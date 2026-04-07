Правительство вышло на тропу борьбы с коррупцией: у министров есть план

План предусматривает оценку возможных решений по обеспечению публичной информации о ходе уголовных процессов на всех основных этапах - от возбуждения дела до вынесения обвинительного приговора или его прекращения.

Также запланировано проведение тематических информационных семинаров для представителей СМИ и неправительственных организаций по выявлению рисков коррупции, возможных признаков конфликта интересов, проверке информации и работе с публично доступными базами данных.

В следующий период реализации плана предусмотрены меры по обеспечению прозрачности использования государственного финансирования партиями путем публичной доступности подробных данных об их расходах.

План также предусматривает проведение опроса общественного мнения о том, сталкиваются ли жители и предприниматели с коррупцией в различных секторах и готовы ли сообщать о ней правоохранительным органам.

В ближайшие годы планируется подготовить информационные материалы о правах пациентов и их близких, о возможностях сообщать, если медицинский работник потребовал неофициальную плату или иные незаконные выгоды за свои услуги.

Также запланирована национальная оценка коррупционных рисков в соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития.

В рамках межведомственного сотрудничества предусмотрено проведение углубленной оценки существующих коррупционных рисков и анализа планов антикоррупционных мер в Министерстве обороны и подведомственных ему учреждениях. План предусматривает развитие решений на основе искусственного интеллекта для надзора за публичными закупками и разработки качественной технической документации закупок.

План антикоррупционных мер является основным документом политического планирования в сфере борьбы с коррупцией в Латвии. Сроки реализации плана согласованы с Национальным планом развития на 2021-2027 годы и завершением периода освоения фондов Европейского союза на 2021-2027 годы. За координацию выполнения предусмотренных планом мер отвечает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.