Трамп: «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация!» Что происходит вокруг Ирана (3)

© BBC 7 апреля, 2026 16:14

Важно 3 комментариев

В ночь на среду истекает очередной срок, который Дональд Трамп отвел Ирану для открытия Ормузского пролива и заключения сделки с США. В понедельник Тегеран отверг предложение о прекращении огня, заявив, что стремится к долгосрочному завершению войны с США и Израилем. В ответ Трамп сначала сказал, что с Ираном можно «покончить» за одну ночь — и что «этой ночью может стать уже следующая», а затем опубликовал пост о возможной гибели «целой цивилизации».

В понедельник Тегеран отклонил предложение Вашингтона, переданное при посредничестве Пакистана, подчеркнув, что выступает за полное и окончательное прекращение войны.

В ответ, как сообщало агентство IRNA, Иран выдвинул свои условия из десяти пунктов. Среди них — полное прекращение боевых действий в регионе, установление протоколов безопасного судоходства в Ормузском проливе, полная отмена санкций и меры по послевоенному восстановлению страны.

По данным агентства Reuters, предложенное при посредничестве Пакистана рамочное соглашение предусматривало немедленное прекращение огня, за которым должны были последовать переговоры о более широком мирном соглашении — их планировалось завершить в течение 15–20 дней.

Трамп, который угрожал обрушить «ад» на Тегеран, если до 20:00 по восточному времени США во вторник (03:00 в среду по Москве) не будет достигнута сделка по открытию Ормузского пролива, отверг ответ Ирана и заявил, что его дедлайн окончательный.

В ходе пресс-конференции вечером в понедельник Трамп заявил, что с Ираном можно «покончить» за одну ночь, «и этой ночью может стать следующая». Если дедлайн будет сорван, президент США пообещал атаковать иранские электростанции и мосты, отклонив замечания о том, что такие действия могут считаться военным преступлением.

Утром во вторник (по вашингтонскому времени) Трамп опубликовал пост, в котором выступил с новыми — еще более радикальными — угрозами в адрес Тегерана.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, чтобы уже никогда не возродиться. Я не хочу, чтобы это случилось, но это, вероятно, произойдет. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда стали преобладать другие, более умные и менее радикальные люди, возможно, произойдет что-то неожиданно прекрасное, КТО ЗНАЕТ?» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

 

Комментарии (3)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (3)

Важно 12:08

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (3)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (3)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (3)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

