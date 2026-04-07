В понедельник Тегеран отклонил предложение Вашингтона, переданное при посредничестве Пакистана, подчеркнув, что выступает за полное и окончательное прекращение войны.

В ответ, как сообщало агентство IRNA, Иран выдвинул свои условия из десяти пунктов. Среди них — полное прекращение боевых действий в регионе, установление протоколов безопасного судоходства в Ормузском проливе, полная отмена санкций и меры по послевоенному восстановлению страны.

По данным агентства Reuters, предложенное при посредничестве Пакистана рамочное соглашение предусматривало немедленное прекращение огня, за которым должны были последовать переговоры о более широком мирном соглашении — их планировалось завершить в течение 15–20 дней.

Трамп, который угрожал обрушить «ад» на Тегеран, если до 20:00 по восточному времени США во вторник (03:00 в среду по Москве) не будет достигнута сделка по открытию Ормузского пролива, отверг ответ Ирана и заявил, что его дедлайн окончательный.

В ходе пресс-конференции вечером в понедельник Трамп заявил, что с Ираном можно «покончить» за одну ночь, «и этой ночью может стать следующая». Если дедлайн будет сорван, президент США пообещал атаковать иранские электростанции и мосты, отклонив замечания о том, что такие действия могут считаться военным преступлением.

Утром во вторник (по вашингтонскому времени) Трамп опубликовал пост, в котором выступил с новыми — еще более радикальными — угрозами в адрес Тегерана.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, чтобы уже никогда не возродиться. Я не хочу, чтобы это случилось, но это, вероятно, произойдет. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда стали преобладать другие, более умные и менее радикальные люди, возможно, произойдет что-то неожиданно прекрасное, КТО ЗНАЕТ?» — написал Трамп в соцсети Truth Social.