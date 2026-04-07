«Ожидаю решений, а не отговорок»: Силиня требует показать список тех, кто торгует с Россией

© LETA 7 апреля, 2026 18:47

Премьер-министр Эвика Силиня ждет конкретных решений, которые позволят обнародовать список предприятий, продолжающих торговлю с Россией и Белоруссией.

Как премьер заявила в "X", призыв Сейма и данное ею поручение Министерству экономики и Министерству финансов опубликовать список компаний, продолжающих сотрудничество с Россией и Белоруссией, до сих пор не выполнены.

Силиня считает, что общество имеет право знать о таких предприятиях, и эта информация должна быть доступна публично.

"Если существуют препятствия для обнародования информации, ожидаю конкретных решений, а не отговорок", - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщалось, министр экономики Виктор Валайнис ранее заявил на Латвийском телевидении, что список продолжающих торговлю с Россией и Белоруссией предприятий по сравнению с последними опубликованными данными существенно не изменился.

Хотя закон запрещает обнародовать подобные данные, Министерство экономики уже дважды обнародовало такой список, и последний по-прежнему доступен на сайте министерства.

Также Валайнис сообщил, что Министерство экономики вместе с Министерством финансов планирует обсудить дальнейшие шаги.

Проект решения об обнародовании списка импортеров и экспортеров, продолжающих сотрудничество с Россией и Беларусью, было подано в Сейм оппозиционным Национальным объединением. Согласно проекту решения, премьер-министру планировалось поручить обеспечить публикацию списка этих компаний до 29 марта.

Нацобъединение напомнило, что в 2023 году подобный список был опубликован по инициативе тогдашней министра экономики Илзе Индриксоне (Нацобъединение). После смены правительства актуальный список компаний больше не публиковался, указала партия.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

