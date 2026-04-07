Ворвался в дом и ограбил: злодей напал на 87-летнюю старушку

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 18:02

Важно 0 комментариев

LETA

В Алуксне на прошлой неделе произошло жестокое нападение на пожилую женщину — мужчина ворвался в её дом, избил и ограбил её. Об этом агентству LETA сообщила представитель Государственной полиции Зане Васкане.

В прошлый четверг в полицию поступила информация о мужчине 1985 года рождения, который разбил двойное стекло окна и проник в жилище. Он угрожал и применил физическую силу к женщине 1938 года рождения, требуя деньги, а также похитил мобильный телефон, рюкзак и продукты питания.

У пострадавшей зафиксированы телесные повреждения — сотрясение мозга, поверхностные травмы головы и шеи. Она была доставлена в медицинское учреждение.

Государственная полиция начала уголовный процесс по части 2 статьи 176 Уголовного закона — за разбой с применением насилия, а также по части 1 статьи 185 — за умышленное повреждение имущества.

Подозреваемый задержан, и суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

Важно 0 комментариев

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

Мир 0 комментариев

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

