Ворвался в дом и ограбил: злодей напал на 87-летнюю старушку

В прошлый четверг в полицию поступила информация о мужчине 1985 года рождения, который разбил двойное стекло окна и проник в жилище. Он угрожал и применил физическую силу к женщине 1938 года рождения, требуя деньги, а также похитил мобильный телефон, рюкзак и продукты питания.

У пострадавшей зафиксированы телесные повреждения — сотрясение мозга, поверхностные травмы головы и шеи. Она была доставлена в медицинское учреждение.

Государственная полиция начала уголовный процесс по части 2 статьи 176 Уголовного закона — за разбой с применением насилия, а также по части 1 статьи 185 — за умышленное повреждение имущества.

Подозреваемый задержан, и суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.