Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Такова суровая реальность»: почему топливо за день может подорожать на 20 центов?

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 18:20

Министр экономики Виктор Валайнис недавно заявил, что на мировых биржах топливо дешевеет, но в Латвии это не отражается. По его словам, «Первые выводы о снижении акцизного налога на дизельное топливо свидетельствуют о необходимости введения налога на сверхприбыль». Однако, как отмечают в KOOL Latvija, ситуация сложнее.

"Складывается впечатление, что министра кто-то ввел в заблуждение и продолжает вводить в заблуждение общество, - сообщают представители KOOL Latvija. - Министр говорит именно о бирже, а не о физическом рынке нефтепродуктов, ориентиром которого являются котировки агентства S&P Global Platts".

В компании поясняют, что биржевой («бумажный») рынок отличается от реального: там топливо выступает как финансовый инструмент для спекуляций и хеджирования, тогда как закупочные цены в Латвии формируются по формулам, основанным на котировках S&P Global Platts.

При этом на реальном рынке, по их словам, цены не снижаются. Более того, 2 апреля котировки Platts достигли максимума с начала войны в Иране. В целом за период с 2 марта по 2 апреля 2026 года они выросли: бензин — на 55% (+398,75 доллара за тонну, почти +40 евроцентов за литр), дизель — на 111% (+845,25 доллара за тонну, более +80 евроцентов за литр).

"1 апреля был снижен акцизный налог на дизельное топливо, что, по расчетам авторов инициативы, должно было привести к снижению цены на дизель на автозаправках более чем на 8 центов за литр. Однако уже в течение одного торгового дня — 2 апреля — котировки Platts на дизель выросли на 210,50 долларов за тонну, то есть более чем на 20 евроцентов за литр. Таким образом, снижение акциза не может существенно повлиять на цену дизельного топлива на АЗС", - отмечает KOOL Latvija.

"Такова суровая реальность этого рынка. Не стоит вводить себя в заблуждение новостями с бирж, поскольку они отражают лишь динамику фьючерсных контрактов в конкретный момент времени, тогда как реальные цены на физическом рынке, в том числе в Латвии, в большинстве случаев определяются котировками Platts, которые фиксируются вечером, когда рабочий день в Латвии уже завершен", - добавляет компания.

"Пугать общество прогнозами о том, что вскоре дизель будет стоить 3 евро за литр, столь же обоснованно, как и обещать падение цены ниже 1,5 евро за литр. Такая «биполярная иллюзия прогнозов» выходит за рамки профессиональной аналитики и представляет интерес главным образом для охотников за сенсациями и кликами", - подводят итог торговцы топливом.

Комментарии (0)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

