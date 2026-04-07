«Такова суровая реальность»: почему топливо за день может подорожать на 20 центов?

"Складывается впечатление, что министра кто-то ввел в заблуждение и продолжает вводить в заблуждение общество, - сообщают представители KOOL Latvija. - Министр говорит именно о бирже, а не о физическом рынке нефтепродуктов, ориентиром которого являются котировки агентства S&P Global Platts".

В компании поясняют, что биржевой («бумажный») рынок отличается от реального: там топливо выступает как финансовый инструмент для спекуляций и хеджирования, тогда как закупочные цены в Латвии формируются по формулам, основанным на котировках S&P Global Platts.

При этом на реальном рынке, по их словам, цены не снижаются. Более того, 2 апреля котировки Platts достигли максимума с начала войны в Иране. В целом за период с 2 марта по 2 апреля 2026 года они выросли: бензин — на 55% (+398,75 доллара за тонну, почти +40 евроцентов за литр), дизель — на 111% (+845,25 доллара за тонну, более +80 евроцентов за литр).

"1 апреля был снижен акцизный налог на дизельное топливо, что, по расчетам авторов инициативы, должно было привести к снижению цены на дизель на автозаправках более чем на 8 центов за литр. Однако уже в течение одного торгового дня — 2 апреля — котировки Platts на дизель выросли на 210,50 долларов за тонну, то есть более чем на 20 евроцентов за литр. Таким образом, снижение акциза не может существенно повлиять на цену дизельного топлива на АЗС", - отмечает KOOL Latvija.

"Такова суровая реальность этого рынка. Не стоит вводить себя в заблуждение новостями с бирж, поскольку они отражают лишь динамику фьючерсных контрактов в конкретный момент времени, тогда как реальные цены на физическом рынке, в том числе в Латвии, в большинстве случаев определяются котировками Platts, которые фиксируются вечером, когда рабочий день в Латвии уже завершен", - добавляет компания.

"Пугать общество прогнозами о том, что вскоре дизель будет стоить 3 евро за литр, столь же обоснованно, как и обещать падение цены ниже 1,5 евро за литр. Такая «биполярная иллюзия прогнозов» выходит за рамки профессиональной аналитики и представляет интерес главным образом для охотников за сенсациями и кликами", - подводят итог торговцы топливом.