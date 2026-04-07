Не удается купить билет в приложении Rīgas Satiksme: простое решение проблемы

Наш читатель оказался в замешательстве. Во вторник, 7 апреля, он с утра пытался через приложение Rīgas Satiksme приобрести билет на проезд в общественном транспорте и у него никак не получалось. И интернет работает, и деньги на счету имеются, а нет - не продают и всё! Приложение раз за разом выдает отказ с припиской: "Не удалось загрузить способ оплаты".

Если кто-то еще столкнулся с подобной проблемой, не стоит отчаиваться - есть простое решение. Дело в том, что с 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов. Чтобы оно заработало необходимо обновить приложение на своем телефоне, и возможность приобрести билеты через мобильное приложение снова заработает.