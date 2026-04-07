Отвечая на вопрос, почему он поехал в Белоруссию, Росликов говорит:

- Здесь даже по розничной цене в Минске стоимость топлива ниже, чем у нас. Сегодня даже американцы говорят, пожалуйста, работайте с Белоруссией. Никто не будет не будет протестовать, - уверяет он, и подчеркивает, что в Белоруссии литр топлива стоит 80 евроцентов, в то время как в Латвии цена доходит до 2 евро.

- Сегодня Белоруссия дня нас с вами - это возможность покупать топливо в 3 раза дешевле, чем мы берем его сегодня. Возможность получать электричество за копейки, - заявляет Алексей Росликов, стоя на площади Независимости в Минске. Он напоминает, что через прежде через Белоруссию также шел дешевый газ, благодаря которому коммунальные платежи удавалось сдержать в пределах разумного. - Мне важно, чтобы сегодня белорусы увидели, что в Латвии есть адекватные политики, которые готовы дружить и совместно работать.

Политик отмечает, что современный мир меняется, и нельзя допустить потерю дружеских и экономических связей. Росликов подчеркивает, что латвийским политикам уже сейчас необходимо прилагать усилия, чтобы в будущем была возможность работать и жить в мире с соседями.

Эта заграничная поездка вызвала резкую критику в латвийских СМИ, однако нужно напомнить, что решение не спонтанное. Если оглянуться на деятельность партии "Стабильности!" в Сейме, то можно увидеть, что политическая сила давно и последовательно выступает за дружбу с соседом.

Например, 23 января 2025 года — накануне президентских выборов Лукашенко — Сейм Латвии принял заявление: Латвия не признаёт Александра Лукашенко законно избранным президентом. «За» проголосовали 78 депутатов и «Против» — десять. «Стабильность!» стала единственной фракцией в парламенте, которая эти десять голосов «против» и обеспечила. В феврале 2025 года Сейм одобряет запрет латвийским туроператорам организовывать поездки в Россию и Белоруссию — из соображений безопасности и риска вербовки граждан. «Стабильность!» тогда также проголосовала против.

Нужно отметить, что в нынешних геополитических реалиях, когда Латвия признает Белоруссию пособником агрессии России в Украине, решение наладить контакт с этой страной может серьезно аукнуться для любого политика, решившегося на такой шаг. Как сообщалось ранее, Алексей Росликов уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В конце прошлого года прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против него по обвинению в разжигании национальной и этнической ненависти.

Росликов первоначально также обвинялся в пособничестве иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии. В этой части уголовное производство в Службе государственной безопасности (СГБ) было прекращено в связи с недостаточностью доказательств, полученных в ходе расследования.

