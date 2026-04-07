Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 13. Апреля
Топливо в 3 раза дешевле: Росликов поехал в Минск договариваться (3)

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 17:07

Стабильности! 3 комментариев

Латвийский политик и лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов неожиданно опубликовал видео из Минска, столицы Белоруссии. Что он там делает? Как поясняет сам политик, он поехал договариваться, чтобы в будущем обеспечить Латвию дешевым топливом и доступными энергоресурсами.

Отвечая на вопрос, почему он поехал в Белоруссию, Росликов говорит:

- Здесь даже по розничной цене в Минске стоимость топлива ниже, чем у нас. Сегодня даже американцы говорят, пожалуйста, работайте с Белоруссией. Никто не будет не будет протестовать, - уверяет он, и подчеркивает, что в Белоруссии литр топлива стоит 80 евроцентов, в то время как в Латвии цена доходит до 2 евро.

- Сегодня Белоруссия дня нас с вами - это возможность покупать топливо в 3 раза дешевле, чем мы берем его сегодня. Возможность получать электричество за копейки, - заявляет Алексей Росликов, стоя на площади Независимости в Минске. Он напоминает, что через прежде через Белоруссию также шел дешевый газ, благодаря которому коммунальные платежи удавалось сдержать в пределах разумного. - Мне важно, чтобы сегодня белорусы увидели, что в Латвии есть адекватные политики, которые готовы дружить и совместно работать.

Политик отмечает, что современный мир меняется, и нельзя допустить потерю дружеских и экономических связей. Росликов подчеркивает, что латвийским политикам уже сейчас необходимо прилагать усилия, чтобы в будущем была возможность работать и жить в мире с соседями.

Эта заграничная поездка вызвала резкую критику в латвийских СМИ, однако нужно напомнить, что решение не спонтанное. Если оглянуться на деятельность партии "Стабильности!" в Сейме, то можно увидеть, что политическая сила давно и последовательно выступает за дружбу с соседом.

Например, 23 января 2025 года — накануне президентских выборов Лукашенко — Сейм Латвии принял заявление: Латвия не признаёт Александра Лукашенко законно избранным президентом. «За» проголосовали 78 депутатов и «Против» — десять. «Стабильность!» стала единственной фракцией в парламенте, которая эти десять голосов «против» и обеспечила. В феврале 2025 года Сейм одобряет запрет латвийским туроператорам организовывать поездки в Россию и Белоруссию — из соображений безопасности и риска вербовки граждан. «Стабильность!» тогда также проголосовала против.

Нужно отметить, что в нынешних геополитических реалиях, когда Латвия признает Белоруссию пособником агрессии России в Украине, решение наладить контакт с этой страной может серьезно аукнуться для любого политика, решившегося на такой шаг. Как сообщалось ранее, Алексей Росликов уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В конце прошлого года прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против него по обвинению в разжигании национальной и этнической ненависти.

Росликов первоначально также обвинялся в пособничестве иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии. В этой части уголовное производство в Службе государственной безопасности (СГБ) было прекращено в связи с недостаточностью доказательств, полученных в ходе расследования.

Политическая реклама оплачена партией "Стабильности!"

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (3)

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (3)

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (3)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (3)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

