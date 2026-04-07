Плачь, Иманта и Кенгарагс: новые ограничения на улицах Риги

С сегодняшнего дня на автомобиле нельзя будет останавливаться в Иманте, на участке улицы Клейсту от бульвара Аннинмуйжа до проспекта Курземе.

В свою очередь, с 8 апреля такой запрет будет введен в Кенгарагсе, на участке улицы Локомотив от улицы Бульту до улицы Вишку.

В связи с продолжающимися работами по реконструкции моста Йорга Земитана на нескольких близлежащих улицах будут введены ограничения движения, сообщили агентству LETA в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

С сегодняшнего дня до 13 апреля будет ограничено движение транспорта на улице Иерику, на участке от улицы Брасла до здания по адресу Иерику, 2А.

С 10 по 14 апреля будет закрыто движение транспорта на улице Сапиеру перед перекрестком с улицей Александра Чака, а также на участке улицы Александра Чака от здания по адресу улица Александра Чака, 158.

В свою очередь, с 14 по 21 апреля будет закрыто движение транспорта на улице Иерикю вдоль торгового центра «Domina Shopping».

Ответственным за проведение работ поручено обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств жителей и предприятий, расположенных на указанных участках улиц, к месту жительства или предприятия, а также движение оперативного и общественного транспорта.

Как сообщалось, работы по реконструкции моста Земитана начались в ноябре 2024 года.