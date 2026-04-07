Вместо 9 центов всего два? Понижение акциза на топливо ничего не дало

При сравнении цен на бензин марки 95 во всех трёх сетях наблюдается рост примерно на 10 центов за литр.

На заправках «Virši-A» цена выросла с 1,747 евро до 1,847 евро за литр (+0,10 евро),

в «Neste» — с 1,747 до 1,837 евро (+0,09 евро),

в «Circle K» — с 1,764 до 1,864 евро (+0,10 евро).

Это означает, что за неделю бензин стал дороже, а не дешевле.

В свою очередь, изменения цен на дизельное топливо были минимальными и неоднозначными.

В случае «Virši-A» и «Neste» цена снизилась всего на 2 цента за литр (с 2,047 до 2,027 евро), у «Circle K» — снижение примерно на 2 цента (с 2,064 до 2,044 евро).

Таким образом, общее снижение является символическим и значительно отстает от ранее обещанного.