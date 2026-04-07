В письме муфтий выразил несогласие с акцентом на теме мигрантов и социальных выплат. По его мнению, «число лиц, получающих минимальные пособия, незначительно, а сами выплаты носят символический характер и не представляют реальной угрозы ни бюджету, ни социальной системе страны».

Автор также отметил, что трудовые мигранты, по его мнению, оказывают положительное влияние на экономику. В обращении говорится, что «практика показывает, что трудовые мигранты не только не наносят ущерба экономике, но и приносят стране прямую экономическую выгоду, обеспечивая рост производства, налоговых поступлений и устойчивость рынка труда».

В то же время, как подчёркивается в письме, одной из наиболее серьёзных проблем остаётся массовая эмиграция граждан Латвии. «За годы независимости страну покинули сотни тысяч латвийцев. Это не просто статистика — это утрата человеческого капитала, налогоплательщиков, специалистов и будущего страны», — говорится в обращении.

Зайнуллин также выразил мнение, что внимание к вопросам миграции иногда используется как элемент политической риторики. По его словам, «создаётся впечатление, что внимание к сравнительно малозначимым вопросам используется как инструмент политической риторики, в то время как фундаментальные вызовы остаются без должного ответа».

В завершение автор призвал сосредоточить усилия на разработке программ возвращения граждан в страну. В частности, он ожидает «разработки реальных, а не декларативных программ репатриации» и создания экономических условий, при которых возвращение граждан станет для них «рациональным выбором». По мнению Зайнуллина, игнорирование проблемы эмиграции «неизбежно ведёт к дальнейшему ослаблению государства».