Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Отчёты о готовности страны к кризисам станут ежегодными

7 апреля, 2026 12:59

Новости Латвии

Кризисный центр будет раз в год представлять в Кабинет министров отчёт о ходе внедрения системы всеобъемлющей государственной обороны. Такое решение во вторник приняло правительство.

Система всеобъемлющей государственной обороны была внедрена в Латвии с 2019 года. Её цель — повысить ответственность общества за безопасность государства, укрепить сотрудничество между государственными учреждениями, а также развивать механизмы взаимодействия государственного и частного секторов и инструменты самоорганизации общества в кризисных ситуациях.

Для обеспечения единого понимания принципов всеобъемлющей обороны на стратегическом уровне ранее была создана межведомственная рабочая группа на уровне министров, которая занималась координацией внедрения этой системы.

С 1 июля 2025 года вступили в силу поправки к Закону о национальной безопасности, которые закрепили ответственность Кабинета министров за планирование, реализацию и координацию мер в области всеобъемлющей обороны и устойчивости государства. Также было предусмотрено, что вопросы преодоления государственных угроз рассматриваются на заседаниях правительства по управлению кризисами.

В дальнейшем вопросы, связанные с развитием системы всеобъемлющей обороны, будут рассматриваться именно на кризисных заседаниях Кабинета министров, тогда как рабочая группа на уровне госсекретарей продолжит координацию взаимодействия между министерствами. Кризисный центр, выполняющий функции секретариата этой группы, будет ежегодно представлять правительству отчёт о достигнутом прогрессе.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

