Отчёты о готовности страны к кризисам станут ежегодными

Система всеобъемлющей государственной обороны была внедрена в Латвии с 2019 года. Её цель — повысить ответственность общества за безопасность государства, укрепить сотрудничество между государственными учреждениями, а также развивать механизмы взаимодействия государственного и частного секторов и инструменты самоорганизации общества в кризисных ситуациях.

Для обеспечения единого понимания принципов всеобъемлющей обороны на стратегическом уровне ранее была создана межведомственная рабочая группа на уровне министров, которая занималась координацией внедрения этой системы.

С 1 июля 2025 года вступили в силу поправки к Закону о национальной безопасности, которые закрепили ответственность Кабинета министров за планирование, реализацию и координацию мер в области всеобъемлющей обороны и устойчивости государства. Также было предусмотрено, что вопросы преодоления государственных угроз рассматриваются на заседаниях правительства по управлению кризисами.

В дальнейшем вопросы, связанные с развитием системы всеобъемлющей обороны, будут рассматриваться именно на кризисных заседаниях Кабинета министров, тогда как рабочая группа на уровне госсекретарей продолжит координацию взаимодействия между министерствами. Кризисный центр, выполняющий функции секретариата этой группы, будет ежегодно представлять правительству отчёт о достигнутом прогрессе.