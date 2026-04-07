Почему наши люди не обращаются к врачам: причин сразу несколько

7 апреля, 2026 12:46

Очереди и высокая стоимость услуг по-прежнему остаются основными причинами, по которым жители Латвии не обращаются к врачам даже в тех случаях, когда визит необходим, показывают данные Центрального статистического управления (ЦСУ) об оценке населением своего здоровья в 2025 году.

В качестве основной причины не нанесенного визита к врачу или несделанного обследования жители чаще всего указывали слишком долгое ожидание приемa или очереди - так ответили 47,7% респондентов. Это самый высокий показатель с 2021 года, когда он составлял 17,5%. ЦСУ отмечает, что этот показатель демонстрирует стремительную тенденцию к росту каждый год.

Второй по частоте причиной была неспособность позволить себе лечение или обследование, что отметили 24,6% жителей. Среди тех, кто имел значительные ограничения из-за проблем со здоровьем и в случае необходимости откладывал визит к врачу, 40,7% указали длинные очереди как главную причину, а 25,7% - финансовые трудности.

Недоступность стоматологических услуг также остается высокой. В прошлом году 10,8% жителей в возрасте от 16 лет признали, что хотя бы один раз не смогли пройти необходимое обследование или лечение зубов, что на 1,2 процентных пункта меньше, чем в 2024 году. Среди людей с серьезными ограничениями из-за проблем со здоровьем каждый пятый, или 21,2%, хотя бы раз откладывал необходимое посещение стоматолога.

Основной причиной при этом была указана высокая стоимость услуг. В прошлом году 74% жителей, не посещавших стоматолога, сообщили, что не обращались к врачу, потому что не могли себе этого позволить. С 2024 года этот показатель вырос на 1,2 процентных пункта. Еще 8% отметили, что им мешал страх перед обследованием и лечением, а среди жителей с серьезными ограничениями в связи с состоянием здоровья главным фактором также была неспособность оплатить визит - 82,1%.

Данные ЦСУ показывают, что за последние годы существенно не изменился процент домохозяйств, для которых расходы на обследования или лечение у медицинского специалиста создают серьезную финансовую нагрузку, за исключением стоматологических услуг. Например, в 2022 году таких было 16,8%, а в 2025 году - 17,3%.

В то же время снизился процент домохозяйств, для которых очень затруднительно покрывать расходы на рецептурные и безрецептурные лекарства - с 20,6% в 2022 году до 16,9% в 2025 году. ЦСУ предполагает, что это может быть связано с проведенной в 2025 году реформой цен на лекарства, ограничившей их рост.

В прошлом году 46,6% жителей в возрасте от 16 лет указали, что за последние 12 месяцев обращались к семейному врачу один-два раза, а 3,8% - десять раз и более. При этом 18,7% жителей не обращались к семейному врачу ни разу. Среди женщин таких было 14%, среди мужчин - 24,9%. В то же время 47,2% жителей за последний год ни разу не посещали стоматолога, ортодонта или гигиениста, среди них 44,1% женщин и 51,2% мужчин.

Данные ЦСУ показывают, что жители склонны не посещать врача даже тогда, когда визит необходим. Например, в прошлом году 10,1% жителей в возрасте от 16 лет признали, что за последние 12 месяцев был хотя бы один случай, когда им требовалось пройти медицинское обследование или лечение, за исключением стоматологии, но они этого не сделали. Среди людей с серьезными ограничениями по здоровью таких было 24,4%.

Данные также показывают несколько тенденций в образе жизни населения. В прошлом году вес, соответствующий нормальному индексу массы тела, был у 39,3% жителей, в том числе у 37,7% мужчин и 40,5% женщин. Чаще избыточный вес встречался у мужчин - 39,6%, среди женщин - 30,3%. Реже всего избыточный вес и ожирение наблюдались у молодежи в возрасте от 16 до 24 лет, а самые высокие показатели - у людей старше 65 лет.

Сравнивая физическую активность по индексу массы тела, ЦСУ отметило, что жители с нормальным весом в повседневной жизни более активны, чем люди с избыточным весом или ожирением. Физической активностью совсем не занимались 31,2% жителей с нормальным весом, 41% жителей с избыточным весом и 48,3% жителей с ожирением.

В то же время опрос показал, что в прошлом году табачные изделия ежедневно употребляли 19% опрошенных жителей Латвии, в том числе 30,9% мужчин и 10% женщин. Среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет ежедневное употребление табака составляло 10,1%.

Данные получены в ходе обследования 2025 года "Статистика Европейского союза по доходам и условиям жизни" (EU-SILC), в котором опрошены латвийские частные домохозяйства. В выборку включено 8951 домохозяйство, анкеты заполнили 5867 домохозяйств, а индивидуальные анкеты - 10 168 жителей в возрасте от 16 лет. В опросе участвовали члены домохозяйств в возрасте 16 лет и старше.

Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

