Ночные газонокосилки под запретом? Их обвинили в массовой гибели ежей!

Ежи.

Мэры немецких городов требуют ввести ночной запрет на работу автоматических косилок, потому что именно в это время активны мелкие животные. И, как оказалось, у них почти нет шансов.

Проблема в том, что при опасности ёж не убегает — он сворачивается в клубок. Для сенсоров робота это почти «невидимая» форма. В результате техника просто не распознаёт животное и продолжает движение.

Итог — травмы или гибель.

По данным экологов, популяция ежей в Европе уже сократилась как минимум на 30% за последнее десятилетие. В 2024 году International Union for Conservation of Nature включил их в список видов, близких к угрозе исчезновения.

И газонокосилки — лишь часть проблемы.

Ежей сбивают машины, уничтожают их среду обитания, а садовая техника добавляет ещё один фактор риска. Причём особенно тяжёлый: раненых животных часто находят спустя дни или даже недели.

В некоторых городах, таких как Кёльн, Лейпциг и Мюнхен, ночные косилки уже ограничили. Теперь обсуждается идея распространить запрет на всю страну.

Параллельно учёные ищут альтернативы. Например, исследователи из Оксфордского университета изучают, как отпугивать животных ультразвуком, а также тестируют «ежей-манекенов», чтобы научить технику распознавать их заранее.

Но пока решение не найдено, власти выбирают самый простой вариант.

Выключать газон ночью.

Потому что для кого-то это просто аккуратный участок.

А для кого-то — последний шанс выжить.