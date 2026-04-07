В последний день установленного срока? Когда в Резекне планируют избрать нового мэра

В пятницу, 10 апреля, в 9:30 созвано заседание думы, на котором будут рассматриваться всего два вопроса - утверждение повестки дня заседания и избрание председателя думы.

В марте вопрос о новом мэре уже включался в повестку дня заседания думы, но позже был из нее исключен. В начале заседания заместитель председателя думы, исполняющий обязанности мэра Янис Тутинс ("Вместе для Латвии"/"Латвия на первом месте") предложил исключить этот вопрос из повестки, чтобы избежать "юридических казусов".

Руководитель центральной администрации самоуправления Маргарита Войциша пояснила, что самоуправление проконсультировалось с Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР), которое указало, что избирать нового мэра не требуется, так как прежний мэр Александр Барташевич отстранен, но не освобожден от должности, и оспаривает свое отстранение в суде.

Кроме того, назначен исполняющий обязанности мэра, поэтому избрание нового мэра привело бы к ситуации, когда у думы будет два председателя.

В то же время в министерстве агентству ЛЕТА заявили, что условие об избрании нового мэра Резекне до 10 апреля остается в силе. Как пояснила советник главы МУУРР Раймондса Чударса Сабине Спурке, распоряжением министра Барташевич отстранен от должности, и у думы Резекне нет председателя, поэтому новый мэр должен быть избран до 10 апреля.

Все предположения о том, что Барташевич все еще является председателем думы, необоснованны, указала Спурке.

Она подчеркнула, председателю думы необходим допуск к государственной тайне. Если у Барташевича допуска нет, он не может занимать должность мэра.

Как сообщалось, министр умного управления и регионального развития отстранил Барташевича от должности, так как он не получил допуск к государственной тайне.

Как указал министр, если решение об отказе в допуске будет признано недействительным, Барташевич сможет вновь исполнять обязанности мэра. Если же допуск не будет предоставлен, он обязан покинуть должность, так как не будет соответствовать требованиям закона для выполнения обязанностей.