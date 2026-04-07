Родинка изменилась? Врачи называют 8 признаков, которые нельзя игнорировать

Врачи используют простое правило, чтобы вовремя заметить тревожные изменения. Оно называется ABCDE — и за каждой буквой скрывается важный сигнал.

A — асимметрия. Если одна половина родинки не похожа на другую, это повод насторожиться.

B — границы. Рваные, размытые или неровные края — тревожный признак.

C — цвет. Здоровая родинка обычно одного оттенка. Если появляются разные цвета — от коричневого до чёрного, красного или даже серого — лучше проверить.

D — диаметр. Всё, что больше примерно 6 мм (размер ластика на карандаше), требует внимания.

E — изменения. Самый важный пункт. Родинка начала расти, менять форму, кровить или чесаться — это уже сигнал.

Но на этом список не заканчивается.

Часто опаснее всего — новая родинка. Более 70% случаев меланомы начинаются именно так. Появилась внезапно и выглядит «подозрительно» — лучше не откладывать визит к врачу.

Есть и так называемый эффект «гадкого утёнка». Если одна родинка резко отличается от остальных — по форме, цвету или размеру — именно её чаще всего проверяют в первую очередь.

Иногда симптом кажется совсем безобидным. Например, зуд. Он может быть связан с сухой кожей или раздражением, но в некоторых случаях это тоже сигнал.

Важно понимать: ни один из этих признаков сам по себе не означает рак.

Но это те моменты, которые врачи считают достаточным поводом проверить кожу.

И здесь есть одна хорошая новость.

В отличие от многих других заболеваний, проблемы с кожей видно сразу. А значит — их можно поймать на ранней стадии. Именно поэтому специалисты советуют раз в месяц осматривать кожу и обращать внимание даже на мелкие изменения.

Потому что в этом случае время действительно играет на твоей стороне.