Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Слайдиньш о возможном вторжении России: это не будет обычной войной (4)

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 12:08

Выбор редакции 4 комментариев

TV24

«Глупо думать, что у России нет плана вторжения в страны Балтии», — пояснил телеканалу TV24 майор латвийской армии и офицер Штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, добавив, что в настоящее время угрозы нет, но вопрос в том, готова ли к этому Европа, пишет nra.lv.

Немецкий таблоид Bild на прошлой неделе опубликовал план подобного нападения. Его можно интерпретировать по-разному, но это же издание более четырех лет назад опубликовало план полномасштабного российского вторжения в Украину.

Слайдиньш считает, что противника необходимо оценивать адекватно, а не недооценивать, а также, что допущенные ошибки необходимо исправлять, и что Украина в настоящее время дает нам время для подготовки всей структуры НАТО .

«Готов ли кремлёвский режим к миру, если цели не достигнуты?» — спрашивает Слайдиньш, предлагая нам задуматься о том, что может сделать президент России Владимир Путин, когда всё рушится, не превратится ли он в загнанную в угол крысу, которая нападёт. Не следует думать, что это будет обычная война — придут пехота и танки, скорее всего, будут применяться гибридные методы, удары беспилотников, саботаж и т.д.

И второй вопрос: почему Кремль до сих пор распространяет тезисы о том, что России угрожает опасность и кто-то постоянно пытается её уничтожить? Российская пропаганда постоянно это подчёркивает, — сказал  Слайдиньш. Он считает, что всё происходит не так просто. «Для них это Вторая Великая Отечественная война», — признал латвийский майор такую ​​возможность. Кроме того, отключение интернета — это нечто новое, заставляющее задуматься.

Готовы ли диктаторы сдаться? Есть ли примеры в истории? «Обычно они оказывались на эшафоте, на виселице, расстреливались, заканчивали жизнь самоубийством, ссылались куда-нибудь на острова. Они никогда не признают своих ошибок, у них нет выхода. Он не скажет: извините, я поступил плохо. Такого никогда не случится. И все время делается акцент на том, что мы дойдем до конца, нам некуда отступать».

Путин сделал все, чтобы продолжать финансировать войну, поэтому необходимо воздвигнуть памятник Украине, которой удалось устоять, и давайте не будем забывать риторику Путина перед вторжением. Для Путина НАТО — главный враг. Эйфория, которая была: выйти за пределы границ 1997 года и продемонстрировать свою силу на захвате Украины. Это не сработало. Мы все можем сделать из этого выводы», — сказал Слайдиньш.

Главные новости

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (4)

Важно 12:08

Важно 4 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
Загрузка

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (4)

Новости Латвии 12:03

Новости Латвии 4 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (4)

Важно 11:53

Важно 4 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (4)

Важно 11:48

Важно 4 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (4)

Важно 11:36

Важно 4 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (4)

Важно 11:26

Важно 4 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (4)

Важно 11:25

Важно 4 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать