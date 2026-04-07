Немецкий таблоид Bild на прошлой неделе опубликовал план подобного нападения. Его можно интерпретировать по-разному, но это же издание более четырех лет назад опубликовало план полномасштабного российского вторжения в Украину.

Слайдиньш считает, что противника необходимо оценивать адекватно, а не недооценивать, а также, что допущенные ошибки необходимо исправлять, и что Украина в настоящее время дает нам время для подготовки всей структуры НАТО .

«Готов ли кремлёвский режим к миру, если цели не достигнуты?» — спрашивает Слайдиньш, предлагая нам задуматься о том, что может сделать президент России Владимир Путин, когда всё рушится, не превратится ли он в загнанную в угол крысу, которая нападёт. Не следует думать, что это будет обычная война — придут пехота и танки, скорее всего, будут применяться гибридные методы, удары беспилотников, саботаж и т.д.

И второй вопрос: почему Кремль до сих пор распространяет тезисы о том, что России угрожает опасность и кто-то постоянно пытается её уничтожить? Российская пропаганда постоянно это подчёркивает, — сказал Слайдиньш. Он считает, что всё происходит не так просто. «Для них это Вторая Великая Отечественная война», — признал латвийский майор такую ​​возможность. Кроме того, отключение интернета — это нечто новое, заставляющее задуматься.

Готовы ли диктаторы сдаться? Есть ли примеры в истории? «Обычно они оказывались на эшафоте, на виселице, расстреливались, заканчивали жизнь самоубийством, ссылались куда-нибудь на острова. Они никогда не признают своих ошибок, у них нет выхода. Он не скажет: извините, я поступил плохо. Такого никогда не случится. И все время делается акцент на том, что мы дойдем до конца, нам некуда отступать».

Путин сделал все, чтобы продолжать финансировать войну, поэтому необходимо воздвигнуть памятник Украине, которой удалось устоять, и давайте не будем забывать риторику Путина перед вторжением. Для Путина НАТО — главный враг. Эйфория, которая была: выйти за пределы границ 1997 года и продемонстрировать свою силу на захвате Украины. Это не сработало. Мы все можем сделать из этого выводы», — сказал Слайдиньш.