Кровь из ушей: как чей-то папа подростков учил использовать латышские ругательства вместо русских (2)

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 20:44

Выбор редакции 2 комментариев

Мы привыкли считать, что у латышей нет своей нецензурной лексики, поэтому они используют русскую. Но оказалось, что это не так. Научить подростков ругаться по-латышски вызвался отец малышей, который не хотел, чтобы его дети услышали грубую русскую речь.

Дело было во второй день Пасхи, когда папа вывел своих отпрысков на детскую площадку. Там почти никого не было. Но в какой-то момент подошла толпа подростков, которая через слово вставляла в свои речи нецензурную русскую лексику.

Отец поразмышлял недолго следует ли вмешиваться или просто нужно увести своих детей с площадки. И решил вмешаться:

"У меня начинают кровоточить уши, и я понимаю, что не хочу, чтобы мои дети проводили время в таком обществе! Что делать – уйти или отстаивать этику и мораль?

Поэтому я встаю и спрашиваю будущих молодых людей: «Вы латыши или русские?» Они смущаются, но с той «возвышенностью», которую любят латыши, с гордостью отвечают: «МЫ ЛАТЫШИ!»

А я им говорю: «Ну, тогда ругайтесь по-латышски! У нас много хороших ругательств – svētie sūdi (святое дермо), bitīt matos (пчёлка в волосах), velns pār stenderi (чёрт об дверной косяк), ķečupainā kantora žurka! (канторская крыса в кетчупе)"»

Местные жители смотрят на меня как на деревенского чудака, извиняются за мое поведение и на мгновение становятся более вежливыми!

Мы вместе создаем общество будущего. По крайней мере, я так считаю", - написал на Facebook Экхарс.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

