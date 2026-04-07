Дело было во второй день Пасхи, когда папа вывел своих отпрысков на детскую площадку. Там почти никого не было. Но в какой-то момент подошла толпа подростков, которая через слово вставляла в свои речи нецензурную русскую лексику.

Отец поразмышлял недолго следует ли вмешиваться или просто нужно увести своих детей с площадки. И решил вмешаться:

"У меня начинают кровоточить уши, и я понимаю, что не хочу, чтобы мои дети проводили время в таком обществе! Что делать – уйти или отстаивать этику и мораль?

Поэтому я встаю и спрашиваю будущих молодых людей: «Вы латыши или русские?» Они смущаются, но с той «возвышенностью», которую любят латыши, с гордостью отвечают: «МЫ ЛАТЫШИ!»

А я им говорю: «Ну, тогда ругайтесь по-латышски! У нас много хороших ругательств – svētie sūdi (святое дермо), bitīt matos (пчёлка в волосах), velns pār stenderi (чёрт об дверной косяк), ķečupainā kantora žurka! (канторская крыса в кетчупе)"»

Местные жители смотрят на меня как на деревенского чудака, извиняются за мое поведение и на мгновение становятся более вежливыми!

Мы вместе создаем общество будущего. По крайней мере, я так считаю", - написал на Facebook Экхарс.